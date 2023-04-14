Большинство экспертов не одобряют административное регулирование цен на рынке электроэнергии – опрос

Наиболее высокую оценку эксперты поставили энергетическим компаниям за преодоление вызовов, возникших в результате массированных ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Фото: depositphotos.com

Всего такую позицию высказали 56% из опрошенных экспертов, сообщили в Центре Разумкова.

Экспертам ставили вопросы о прохождении осенне-зимнего периода, работе рынков электрической энергии и природного газа, об эффективности деятельности государственных органов в энергетике, а также о перспективном развитии сектора.

"Наиболее высокую оценку эксперты поставили энергетическим компаниям за преодоление вызовов, возникших в результате российских массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре. Все 100% опрашиваемых подтвердили, что украинским энергетикам в сверхсложных условиях удалось справиться с задачей энергообеспечения страны во время прохождения осенне-зимнего периода", – сказано в отчете.

Экспертный опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 26 февраля по 15 марта 2023 года. Были опрошены эксперты исследовательских научных учреждений и организаций, преподаватели вузов, специалисты по вопросам энергетики в областных, городских администрациях, работники аппарата Кабмина и Офиса президента Украины.