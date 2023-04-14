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Большинство экспертов не одобряют административное регулирование цен на рынке электроэнергии – опрос

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Наиболее высокую оценку эксперты поставили энергетическим компаниям за преодоление вызовов, возникших в результате массированных ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре
Наиболее высокую оценку эксперты поставили энергетическим компаниям за преодоление вызовов, возникших в результате массированных ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре
Фото: depositphotos.com

Административное регулирование цен на рынке электрической энергии для населения и промышленности не будет способствовать привлечению инвестиций для обеспечения надежности и развития энергетической инфраструктуры Украины. Так считают большинство опрошенных Центром Разумкова экспертов. Об этом идет речь в отчете, который организация опубликовала 11 апреля на своем сайте.

Всего такую позицию высказали 56% из опрошенных экспертов, сообщили в Центре Разумкова.

Экспертам ставили вопросы о прохождении осенне-зимнего периода, работе рынков электрической энергии и природного газа, об эффективности деятельности государственных органов в энергетике, а также о перспективном развитии сектора.

"Наиболее высокую оценку эксперты поставили энергетическим компаниям за преодоление вызовов, возникших в результате российских массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре. Все 100% опрашиваемых подтвердили, что украинским энергетикам в сверхсложных условиях удалось справиться с задачей энергообеспечения страны во время прохождения осенне-зимнего периода", – сказано в отчете. 

Экспертный опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 26 февраля по 15 марта 2023 года. Были опрошены эксперты исследовательских научных учреждений и организаций, преподаватели вузов, специалисты по вопросам энергетики в областных, городских администрациях, работники аппарата Кабмина и Офиса президента Украины.

Контекст:

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.

Теги: энергетика, электроэнергия, Центр Разумкова, госрегулирование
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