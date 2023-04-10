Обмен старых ламп на LED. В правительстве предупредили украинцев о сокращении количества пунктов обмена

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Кабинета Министров 7 апреля.

Согласно данным правительства, возможностью поменять лампочки воспользовались уже около 3,5 млн украинцев, они обменяли примерно 16,5 млн ламп.

Больше всего услугой воспользовались в Киеве и области – там выдали около 2 млн LED- ламп.

"Сейчас фиксируем уменьшение активности обмена ламп, поэтому было принято решение постепенно уменьшать количество пунктов обмена. Это будет способствовать обеспечению гарантированных запасов и их концентрации в отделениях "Укрпошти", которые продолжат обмен. Правительство призывает украинцев, еще не успевших обменять свои лампы, не медлить с обменом", – сообщили авторы релиза.

Сейчас в отделениях "Укрпошти" доступно для обмена 7 млн ламп, еще 5 млн поступят в ближайшее время, отметили в правительстве.

"С 10 апреля еще 500 отделений "Укрпошти" перестанут быть доступны для онлайн-заказа лампочек. Совершить обмен в этих пунктах можно будет до 17 апреля (как пользователям "Дії", так и тем украинцам, кто не зарегистрирован в приложении). С 1 мая обменять старые лампы накаливания на светодиоды можно будет только в областных центрах страны, где сохраняется наибольший спрос", – предупредили в Кабмине.