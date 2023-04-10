Обмен старых ламп на LED. В правительстве предупредили украинцев о сокращении количества пунктов обмена

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Кабинета Министров 7 апреля.
Согласно данным правительства, возможностью поменять лампочки воспользовались уже около 3,5 млн украинцев, они обменяли примерно 16,5 млн ламп.
Больше всего услугой воспользовались в Киеве и области – там выдали около 2 млн LED- ламп.
"Сейчас фиксируем уменьшение активности обмена ламп, поэтому было принято решение постепенно уменьшать количество пунктов обмена. Это будет способствовать обеспечению гарантированных запасов и их концентрации в отделениях "Укрпошти", которые продолжат обмен. Правительство призывает украинцев, еще не успевших обменять свои лампы, не медлить с обменом", – сообщили авторы релиза.
Сейчас в отделениях "Укрпошти" доступно для обмена 7 млн ламп, еще 5 млн поступят в ближайшее время, отметили в правительстве.
"С 10 апреля еще 500 отделений "Укрпошти" перестанут быть доступны для онлайн-заказа лампочек. Совершить обмен в этих пунктах можно будет до 17 апреля (как пользователям "Дії", так и тем украинцам, кто не зарегистрирован в приложении). С 1 мая обменять старые лампы накаливания на светодиоды можно будет только в областных центрах страны, где сохраняется наибольший спрос", – предупредили в Кабмине.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне массированных обстрелов Россией объектов инфраструктуры Украины сообщила 13 декабря 2022 года, что Европа выделит €30 млн на приблизительно 30 млн светодиодных ламп для украинцев.
В рамках правительственной программы украинцы смогут бесплатно обменять 50 млн ламп, рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. "30 млн уже предоставил ЕС, еще 5 млн – правительство Франции. Замена 50 млн ламп позволит сэкономить около 1 ГВт электроэнергии", – отметила она.
Чтобы подать заявление об обмене ламп в приложении "Дія", нужно: авторизоваться; выбрать "Услуги" – "Обмен ламп"; написать контактный номер телефона и отделение "Укрпошти"; указать тип и количество светодиодных ламп. "После этого получите push-уведомление, что лампы есть в выбранном отделении "Укрпошти", и вы можете получить их в течение пяти рабочих дней. Если за это время не заберете лампы, то заявление аннулируется", – сообщили в Минцифры.
Также обменять лампы в отделениях "Укрпошти" можно без регистрации. Но в таком случае лампы обменяют только при их наличии.
Суть проекта – снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру, которая сильно пострадала из-за массированных российских атак. Кампания предполагает охватить около 10 млн украинцев, каждый из которых может получить по пять LED-ламп в одни руки в обмен на пять ламп накаливания.