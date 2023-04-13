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В Украине могут пересмотреть тариф на электроэнергию для населения – СМИ

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Изменения в тарифы могут внести уже в ближайшее время, отметил источник "Экономической правды" в Кабмине
Изменения в тарифы могут внести уже в ближайшее время, отметил источник "Экономической правды" в Кабмине
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, обсуждают вероятность пересмотра тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Об этом в своей статье от 12 апреля пишет издание "Экономическая правда".

"Объясняя необходимость такого непопулярного шага, представители власти пытаются донести, что повышение коснется прежде всего состоятельных граждан, а все деньги направят на восстановление энергетической инфраструктуры и подготовку к зиме. Ущерб от российских обстрелов уже превысил $10 млрд, и если вовремя не провести ремонты, то зимой украинцев будут ждать отключения даже без новых атак", – пишет автор статьи Николай Топалов.

По словам собеседника издания в Кабмине, больше всего шансов имеет механизм с разделением потребителей на две категории: с ежемесячным потреблением до 1 тыс. кВт-ч и больше этого объема.

"Для состоятельных людей, использующих более 1 тыс. кВт-ч в месяц, обсуждается установление тарифа 6–6,2 грн. Его планируют установить на длительный период – например, на год, – а затем, в случае необходимости, пересмотреть. По категории с потреблением до 1 тыс. кВт-ч продолжаются консультации. Обсуждается увеличение на 30–40%, но возможен такой вариант, что все оставят на действующем уровне", – рассказал "Экономической правде" один из представителей рабочей группы.

Такие изменения могут внести уже в ближайшее время, отметил инсайдер.

"До конца апреля вполне возможно принять изменения. Чтобы провести все процедурно, времени достаточно", – сказал собеседник в правительстве.

По оценке Министерства энергетики более 75% населения Украины потребляют до 250 кВт-ч электроэнергии в месяц, и в этом случае прежде всего речь идет о незащищенных слоях населения. В то же время владельцы больших домов с отапливаемыми бассейнами, системами полива газона, электрическими саунами и теплыми полами могут потреблять более 10 тыс. кВт-ч в месяц. И первым, и вторым государство сейчас компенсирует разницу в тарифах, отмечает издание.

Этот механизм в марте продлили до 30 апреля, теперь правительство должно либо продлить его еще как минимум на месяц, то есть оставить тарифы на текущем уровне, либо предложить новый вариант.

Теги: Кабинет Министров, тарифы, электроэнергия
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