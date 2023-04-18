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ДЕНЬГИ

Член НКРЭКУ о возможности роста тарифа на электроэнергию: Ключевой фактор – наличие денег для того, чтобы электроэнергия могла производиться

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Ольга Бабий: Электроэнергия не производится из воздуха. Это топливо, это заработная плата людей
Ольга Бабий: Электроэнергия не производится из воздуха. Это топливо, это заработная плата людей
Фото: nerc.gov.ua

В Украине пересмотр тарифов на электричество для бытовых потребителей даст энергокомпаниям возможность продолжать производить электроэнергию. Об этом сообщила член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Ольга Бабий 17 апреля в эфире единого телемарофона, который транслирует в том числе телеканал ICTV.

Член НКРЭКУ отметила, сейчас электроэнергия для промышленных потребителей и бизнеса стоит 6 грн за кВт-час, но тариф для населения точно не будет таким высоким.

"Ключевой фактор, ради чего происходят эти процессы – это наличие денег для того, чтобы электроэнергия могла производиться. Она не производится из воздуха. Это топливо, это заработная плата людей", – сказала Бабий.

Корреспондент телеканала отметил, что в НКРЭКУ сообщили: решение о пересмотре тарифов для населения примут в конце апреля или в мае.

Контекст:

Кабинет Министров Украины и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, обсуждают вероятность пересмотра тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.

В пресс-службе Министерства энергетики сообщали, что Кабмин продлил до завершения осенне-зимнего периода действие постановления от 5 июня 2019 года №483 "Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до 30 апреля сохраняются на уровне 1,44 грн/кВт-час для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-час в месяц, и 1,68 грн/кВт-час, если месячный объем потребления составляет более 250 кВт-час.

Теги: энергетика, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, население, Ольга Бабий
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