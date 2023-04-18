Член НКРЭКУ о возможности роста тарифа на электроэнергию: Ключевой фактор – наличие денег для того, чтобы электроэнергия могла производиться

Ольга Бабий: Электроэнергия не производится из воздуха. Это топливо, это заработная плата людей Фото: nerc.gov.ua

Член НКРЭКУ отметила, сейчас электроэнергия для промышленных потребителей и бизнеса стоит 6 грн за кВт-час, но тариф для населения точно не будет таким высоким.

"Ключевой фактор, ради чего происходят эти процессы – это наличие денег для того, чтобы электроэнергия могла производиться. Она не производится из воздуха. Это топливо, это заработная плата людей", – сказала Бабий.

Корреспондент телеканала отметил, что в НКРЭКУ сообщили: решение о пересмотре тарифов для населения примут в конце апреля или в мае.