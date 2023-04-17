Из-за текущей модели энергорынка практически все энергокомпании глубоко убыточны – Центр Разумкова

Владимир Омельченко: Никто не будет инвестировать, если цена будет регулироваться государством Фото: iclub.energy

"Эта действующая модель энергосистемы не отвечает ни правилам, ни нормативам ЕС, поскольку не является рыночной. Фактически мы имеем энергосистему как при Госплане, но замаскированную под энергорынок", – сказал эксперт.

По его словам, тарифы для населения регулирует государство, а для промышленности они якобы рыночные, но ограничиваются жесткими "прайс-кепами".

Омельченко подчеркнул, что из-за этого сейчас практически все энергетические предприятия глубоко убыточны и не имеют инвестиционных перспектив.

"Будет сложно, но надо, чтобы Украина подала сигнал, что она работает по нормальным правилам – никто не будет инвестировать, если цена будет регулироваться государством. Тем более что есть уже прецедент с "зеленой" энергетикой", – подчеркнул он.