Из-за текущей модели энергорынка практически все энергокомпании глубоко убыточны – Центр Разумкова

"Эта действующая модель энергосистемы не отвечает ни правилам, ни нормативам ЕС, поскольку не является рыночной. Фактически мы имеем энергосистему как при Госплане, но замаскированную под энергорынок", – сказал эксперт.
По его словам, тарифы для населения регулирует государство, а для промышленности они якобы рыночные, но ограничиваются жесткими "прайс-кепами".
Омельченко подчеркнул, что из-за этого сейчас практически все энергетические предприятия глубоко убыточны и не имеют инвестиционных перспектив.
"Будет сложно, но надо, чтобы Украина подала сигнал, что она работает по нормальным правилам – никто не будет инвестировать, если цена будет регулироваться государством. Тем более что есть уже прецедент с "зеленой" энергетикой", – подчеркнул он.
Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.
Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую и современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.
Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.