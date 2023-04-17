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Из-за текущей модели энергорынка практически все энергокомпании глубоко убыточны – Центр Разумкова

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Владимир Омельченко: Никто не будет инвестировать, если цена будет регулироваться государством
Владимир Омельченко: Никто не будет инвестировать, если цена будет регулироваться государством
Фото: iclub.energy

Модель украинского энергорынка не отвечает правилам и нормативам ЕС. Поэтому почти все энергетические предприятия не имеют инвестиционных перспектив. Об этом директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал в комментарии "BBC Україна".

"Эта действующая модель энергосистемы не отвечает ни правилам, ни нормативам ЕС, поскольку не является рыночной. Фактически мы имеем энергосистему как при Госплане, но замаскированную под энергорынок", – сказал эксперт.

По его словам, тарифы для населения регулирует государство, а для промышленности они якобы рыночные, но ограничиваются жесткими "прайс-кепами".

Омельченко подчеркнул, что из-за этого сейчас практически все энергетические предприятия глубоко убыточны и не имеют инвестиционных перспектив.

"Будет сложно, но надо, чтобы Украина подала сигнал, что она работает по нормальным правилам – никто не будет инвестировать, если цена будет регулироваться государством. Тем более что есть уже прецедент с "зеленой" энергетикой", – подчеркнул он.

Контекст:

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую и современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.

Теги: энергетика, тарифы, Центр Разумкова, Владимир Омельченко
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