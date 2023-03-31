Благодаря экспорту электроэнергии можно профинансировать покрытие тарифов для населения – "Укргидроэнерго"

"Почему нам не заработать, условно, несколько десятков млн грн, которые можно отдать, например, на ПСО (public service obligations, публичные обязательства по услугам. – "ГОРДОН")? Не просить, не искать , а заработать?" – сказал он.
По словам Сироты, "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом" – главные исполнители спецобязательств по поддержке тарифов для населения, не могут одновременно нести нагрузку в рамках ПСО и восстанавливать свои объекты после разрушений.
"Ущерб по Каховке (Каховской ГЭС. – "ГОРДОН") на август составлял 16,7 млрд грн, а чтобы восстановиться после последующих ударов, нужно еще как минимум 22 млрд грн. Поэтому проблема может быть только в одном – в финансировании. С этими средствами, которые у компании сейчас остаются после выполнения ПСО за 2022 год, нам нужно по меньшей мере пять лет, чтобы покрыть эту сумму в 22 млрд грн", – подчеркнул руководитель компании.
Он отметил, что найти средства на восстановление объектов электроэнергетики очень важно, поскольку от этого зависит устойчивость энергосистемы следующего осенне-зимнего периода. Сирота считает вопрос заполитизированным, в частности, потому, что ряд украинских потребителей не обеспечены электричеством. В то же время он пояснил, что электроэнергия у этих потребителей отсутствует именно из-за больших ограничений в поврежденных российскими обстрелами сетях, а не из-за дефицита мощности.
"Туда электричество просто физически пока нельзя доставить в необходимых объемах. Но на теме экспорта много манипуляций. Если бы мы могли от них избавиться, если бы блогеры, пресса искренне и правдиво объясняли людям реальное положение вещей, было бы очень хорошо. Надо сказать людям: электроэнергии сейчас излишек, ее можно продать, заработать на этом и восстановить энергосистему", – подытожил глава "Укргидроэнерго".
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
28 февраля 2023 года министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.