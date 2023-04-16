Государство должно установить условия распределения доходов от экспорта электричества в ЕС – Институт будущего

"Солнечные электростанции именно летом генерируют наибольшие объемы электроэнергии, и это дает определенную надежду в покрытии спроса и обеспечении экспорта в последующие месяцы. Кроме того, для них экспорт – это еще и возможность улучшить финансовое состояние", – отметил эксперт.

Он добавил, что в 2022 году Верховная Рада приняла законодательные изменения, которые предусматривали направление 45% дохода от продажи доступа к межгосударственному пересечению на аукционах на покрытие долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и "Энергоатомом". Еще 45% уходили на покрытие долгов "Укрэнерго" на балансирующем рынке. Оставшиеся 10% направляли на развитие межгосударственного пересечения. Эта норма действовала до апреля 2023 года.

"Проблема долгов за возобновляемую электроэнергию тянется еще с 2020 года, а с началом полномасштабной войны ситуация, естественно, только ухудшилась", – написал Прокип.

Аналитик подчеркнул, что для экономики Украины экспорт электроэнергии имеет большое значение, но неизвестно, сколько он может продлиться.

"Терять время нельзя: государство должно принять скорейшее решение для наращивания объемов экспорта и нахождения средств от него", – заявил эксперт.