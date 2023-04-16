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Государство должно установить условия распределения доходов от экспорта электричества в ЕС – Институт будущего

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Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов
Фото: depositphotos.com

Поступления от экспорта электроэнергии Украина должна направить на погашение долгов перед "зелеными" электростанциями, "Энергоатомом", а также на выплату долгов на балансирующем рынке. Об этом написал аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип в статье для УНИАН.

"Солнечные электростанции именно летом генерируют наибольшие объемы электроэнергии, и это дает определенную надежду в покрытии спроса и обеспечении экспорта в последующие месяцы. Кроме того, для них экспорт – это еще и возможность улучшить финансовое состояние", – отметил эксперт.

Он добавил, что в 2022 году Верховная Рада приняла законодательные изменения, которые предусматривали направление 45% дохода от продажи доступа к межгосударственному пересечению на аукционах на покрытие долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и "Энергоатомом". Еще 45% уходили на покрытие долгов "Укрэнерго" на балансирующем рынке. Оставшиеся 10% направляли на развитие межгосударственного пересечения. Эта норма действовала до апреля 2023 года.

"Проблема долгов за возобновляемую электроэнергию тянется еще с 2020 года, а с началом полномасштабной войны ситуация, естественно, только ухудшилась", – написал Прокип.

Аналитик подчеркнул, что для экономики Украины экспорт электроэнергии имеет большое значение, но неизвестно, сколько он может продлиться.

"Терять время нельзя: государство должно принять скорейшее решение для наращивания объемов экспорта и нахождения средств от него", – заявил эксперт.

Контекст:

Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цельИз-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

В конце февраля в Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.

7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал документ о возобновлении экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. 10 апреля прошел первый аукцион.

Теги: аукцион, экспорт, электроэнергия, Андриан Прокип, Украинский институт будущего
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