На востоке Украины частично восстановили работу подстанции, которую россияне пять раз атаковали ракетами и дронами – "Укрэнерго"

В компании отметили, что ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, которые подверглись российским атакам. В приоритете – восстановление надежности питания.
По данным "Укрэнерго", производство электроэнергии полностью обеспечивает нужды потребителей. Гидроэлектростанции работают на протяжении всех суток, а также увеличивают работу в утренние и вечерние часы, покрывая пики потребления.
"В энергосистеме имеется определенный резерв мощности", – говорится в сообщении.
8 апреля в "Укрэнерго" сообщили, что за полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак страны-агрессора России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
В конце февраля в Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.
7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал документ о возобновлении экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. 10 апреля прошел первый аукцион.