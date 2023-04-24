На востоке Украины частично восстановили работу подстанции, которую россияне пять раз атаковали ракетами и дронами – "Укрэнерго"

В компании отметили, что ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, которые подверглись российским атакам. В приоритете – восстановление надежности питания.

По данным "Укрэнерго", производство электроэнергии полностью обеспечивает нужды потребителей. Гидроэлектростанции работают на протяжении всех суток, а также увеличивают работу в утренние и вечерние часы, покрывая пики потребления.

"В энергосистеме имеется определенный резерв мощности", – говорится в сообщении.