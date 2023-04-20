Полноценный экспорт электроэнергии в ЕС принес Украине дополнительно 1 млрд грн в месяц – Центр Разумкова

Владимир Омельченко: Мы должны каждый день максимизировать доходы от экспорта, чтобы восстановить энергосистему и подготовиться к следующей зиме Фото: Володимир Омельченко / Facebook

"Благодаря полноценному экспорту электроэнергии генерирующие компании могли бы получать около 1 млрд грн дохода в месяц, а "Гарантированный покупатель", получающий 80% прибыли экспортеров, привлекал дополнительно 1 млрд грн на покрытие льготного тарифа для населения, что позволило бы снять нагрузку с "Укргидроэнерго" и "Энергоатома", – написал он.

По словам Омельченко, экспорт электроэнергии – это один из немногих источников для привлечения значительных средств для восстановления поврежденной оккупантами энергосистемы. Он подчеркнул, что "ужасное" финансовое состояние рынка электроэнергии и ручные ограничения не способствуют тому, чтобы на нем появились средства.

"Нужно понимать, что у Украины есть возможность экспортировать электроэнергию очень короткий промежуток времени, пока атомные станции не начнут свои ремонтные кампании. В таких обстоятельствах мы должны каждый день максимизировать доходы от экспорта, чтобы восстановить энергосистему и подготовиться к следующей зиме", – подчеркнул эксперт.