Полноценный экспорт электроэнергии в ЕС принес Украине дополнительно 1 млрд грн в месяц – Центр Разумкова

"Благодаря полноценному экспорту электроэнергии генерирующие компании могли бы получать около 1 млрд грн дохода в месяц, а "Гарантированный покупатель", получающий 80% прибыли экспортеров, привлекал дополнительно 1 млрд грн на покрытие льготного тарифа для населения, что позволило бы снять нагрузку с "Укргидроэнерго" и "Энергоатома", – написал он.
По словам Омельченко, экспорт электроэнергии – это один из немногих источников для привлечения значительных средств для восстановления поврежденной оккупантами энергосистемы. Он подчеркнул, что "ужасное" финансовое состояние рынка электроэнергии и ручные ограничения не способствуют тому, чтобы на нем появились средства.
"Нужно понимать, что у Украины есть возможность экспортировать электроэнергию очень короткий промежуток времени, пока атомные станции не начнут свои ремонтные кампании. В таких обстоятельствах мы должны каждый день максимизировать доходы от экспорта, чтобы восстановить энергосистему и подготовиться к следующей зиме", – подчеркнул эксперт.
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнерго.
За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
В конце февраля в Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.
7 апреля Галущенко подписал документ о возобновлении экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. 10 апреля прошел первый аукцион.
С 17 апреля Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию и продолжает поставки в Польшу и Молдову, указали в "Укрэнерго".