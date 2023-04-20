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Полноценный экспорт электроэнергии в ЕС принес Украине дополнительно 1 млрд грн в месяц – Центр Разумкова

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Владимир Омельченко: Мы должны каждый день максимизировать доходы от экспорта, чтобы восстановить энергосистему и подготовиться к следующей зиме
Владимир Омельченко: Мы должны каждый день максимизировать доходы от экспорта, чтобы восстановить энергосистему и подготовиться к следующей зиме
Фото: Володимир Омельченко / Facebook

Благодаря полноценному экспорту электроэнергии в Европу, украинские энергокомпании могут привлекать дополнительные средства для прохождения следующей зимы, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Об этом он написал20 апреля в своем Facebook.

"Благодаря полноценному экспорту электроэнергии генерирующие компании могли бы получать около 1 млрд грн дохода в месяц, а "Гарантированный покупатель", получающий 80% прибыли экспортеров, привлекал дополнительно 1 млрд грн на покрытие льготного тарифа для населения, что позволило бы снять нагрузку с "Укргидроэнерго" и "Энергоатома", – написал он.

По словам Омельченко, экспорт электроэнергии – это один из немногих источников для привлечения значительных средств для восстановления поврежденной оккупантами энергосистемы. Он подчеркнул, что "ужасное" финансовое состояние рынка электроэнергии и ручные ограничения не способствуют тому, чтобы на нем появились средства.

"Нужно понимать, что у Украины есть возможность экспортировать электроэнергию очень короткий промежуток времени, пока атомные станции не начнут свои ремонтные кампании. В таких обстоятельствах мы должны каждый день максимизировать доходы от экспорта, чтобы восстановить энергосистему и подготовиться к следующей зиме", – подчеркнул эксперт.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02B6B71EnEiPLPZJnrBAkKmetGXCLHm7ii2BwNwrxdQuseBpTZYaGrqvRr6fVCo6JEl&id=100003665867954

Контекст:

Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнерго.

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

В конце февраля в Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.

7 апреля Галущенко подписал документ о возобновлении экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. 10 апреля прошел первый аукцион.

С 17 апреля Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию и продолжает поставки в Польшу и Молдову, указали в "Укрэнерго".

Теги: экспорт, тарифы, электроэнергия, Центр Разумкова, Владимир Омельченко
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