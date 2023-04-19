Украина продолжает импорт электроэнергии из Словакии, удары оккупантов по Одесской области на энергосистему не повлияли – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" отметили, что сложной ситуация остается с энергоснабжением вдоль линии фронта Фото: depositphotos.com

В то же время в компании отметили, что в энергосистеме достаточный резерв мощности, что позволяет экспортировать электроэнергию в Словакию, Польшу и Молдову.

Производство электроэнергии полностью обеспечивает потребности всех потребителей в Украине.

"Ночная атака россиян беспилотниками по Одесской области не имела последствий для энергосистемы и не привела к необходимости ограничения потребления", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Сложной ситуация остается с энергоснабжением вдоль линии фронта. Вчера в очередной раз под обстрел россиян попали распределительные сети в Донецкой области.

"Возобновление энергосистемы продолжается. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам, приоритетом остается восстановление надежности питания. Также в Харьковской и Запорожской областях за минувшую неделю бригады "Укрэнерго" провели ремонт и вернули в работу две магистральные линии электропередачи, которые ранее повредил враг", – говорится в сообщении.