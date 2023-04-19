Украина продолжает импорт электроэнергии из Словакии, удары оккупантов по Одесской области на энергосистему не повлияли – "Укрэнерго"

В то же время в компании отметили, что в энергосистеме достаточный резерв мощности, что позволяет экспортировать электроэнергию в Словакию, Польшу и Молдову.
Производство электроэнергии полностью обеспечивает потребности всех потребителей в Украине.
"Ночная атака россиян беспилотниками по Одесской области не имела последствий для энергосистемы и не привела к необходимости ограничения потребления", – подчеркнули в "Укрэнерго".
Сложной ситуация остается с энергоснабжением вдоль линии фронта. Вчера в очередной раз под обстрел россиян попали распределительные сети в Донецкой области.
"Возобновление энергосистемы продолжается. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам, приоритетом остается восстановление надежности питания. Также в Харьковской и Запорожской областях за минувшую неделю бригады "Укрэнерго" провели ремонт и вернули в работу две магистральные линии электропередачи, которые ранее повредил враг", – говорится в сообщении.
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.
За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
В конце февраля в Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.
7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал документ о возобновлении экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. 10 апреля прошел первый аукцион.