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Украина продолжает импорт электроэнергии из Словакии, удары оккупантов по Одесской области на энергосистему не повлияли – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" отметили, что сложной ситуация остается с энергоснабжением вдоль линии фронта
В "Укрэнерго" отметили, что сложной ситуация остается с энергоснабжением вдоль линии фронта
Фото: depositphotos.com

Украина продолжает минимально импортировать электроэнергию из Словакии. Об этом 19 апреля в Telegram сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

В то же время в компании отметили, что в энергосистеме достаточный резерв мощности, что позволяет экспортировать электроэнергию в Словакию, Польшу и Молдову.

Производство электроэнергии полностью обеспечивает потребности всех потребителей в Украине.

"Ночная атака россиян беспилотниками по Одесской области не имела последствий для энергосистемы и не привела к необходимости ограничения потребления", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Сложной ситуация остается с энергоснабжением вдоль линии фронта. Вчера в очередной раз под обстрел россиян попали распределительные сети в Донецкой области.

"Возобновление энергосистемы продолжается. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам, приоритетом остается восстановление надежности питания. Также в Харьковской и Запорожской областях за минувшую неделю бригады "Укрэнерго" провели ремонт и вернули в работу две магистральные линии электропередачи, которые ранее повредил враг", – говорится в сообщении.

Контекст:

Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цельИз-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

В конце февраля в Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.

7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал документ о возобновлении экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. 10 апреля прошел первый аукцион.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Словакия, энергетика, Укрэнерго, экспорт, электроэнергия, беспилотники, ракеты, энергосистема
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