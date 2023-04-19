Словакия перестает принимать украинскую электроэнергию. Намекают, что возникли вопросы с "Укрэнерго" – трейдер

"Сегодня стало известно, что Словакия перестает принимать украинскую электроэнергию. Наши источники не называют точные причины, но намекают, что возникли вопросы с "Укрэнерго" и не видать нам экспорта без совместных аукционов", – написала она.
Рагимова подчеркнула, что в итоге останется почти невостребованным экспорт в Молдову и мелкий экспорт в Польшу.
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнерго.
За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
В конце февраля в Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.
7 апреля Галущенко подписал документ о возобновлении экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. 10 апреля прошел первый аукцион.
С 17 апреля Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию и продолжает поставки в Польшу и Молдову, указали в "Укрэнерго".