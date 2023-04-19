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Словакия перестает принимать украинскую электроэнергию. Намекают, что возникли вопросы с "Укрэнерго" – трейдер

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Останется почти невостребованным экспорт в Молдову и мелкий экспорт в Польшу, заявила трейдер Джульетта Рагимова
Останется почти невостребованным экспорт в Молдову и мелкий экспорт в Польшу, заявила трейдер Джульетта Рагимова
Фото: depositphotos.com

С 21 апреля Словакия приостановит импорт электроэнергии из Украины, потому что у нее возникли вопросы с украинским оператором системы передачи "Укрэнерго", рассказала трейдер и автор Telegram-канала "ЕнергоЖінка" Джульетта Рагимова.

"Сегодня стало известно, что Словакия перестает принимать украинскую электроэнергию. Наши источники не называют точные причины, но намекают, что возникли вопросы с "Укрэнерго" и не видать нам экспорта без совместных аукционов", – написала она.

Рагимова подчеркнула, что в итоге останется почти невостребованным экспорт в Молдову и мелкий экспорт в Польшу.

Контекст:

Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнерго.

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

В конце февраля в Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.

7 апреля Галущенко подписал документ о возобновлении экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. 10 апреля прошел первый аукцион.

С 17 апреля Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию и продолжает поставки в Польшу и Молдову, указали в "Укрэнерго".

Теги: Словакия, Укрэнерго, аукцион, экспорт, электроэнергия, энергосистема
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