Словакия перестает принимать украинскую электроэнергию. Намекают, что возникли вопросы с "Укрэнерго" – трейдер

Останется почти невостребованным экспорт в Молдову и мелкий экспорт в Польшу, заявила трейдер Джульетта Рагимова Фото: depositphotos.com

"Сегодня стало известно, что Словакия перестает принимать украинскую электроэнергию. Наши источники не называют точные причины, но намекают, что возникли вопросы с "Укрэнерго" и не видать нам экспорта без совместных аукционов", – написала она.

Рагимова подчеркнула, что в итоге останется почти невостребованным экспорт в Молдову и мелкий экспорт в Польшу.