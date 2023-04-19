Текущие тарифы на электроэнергию для населения не покрывают стоимость производства – Центр исследования энергетики

"Сейчас тариф для населения не покрывает даже расходы на то, чтобы транспортировать электричество из электростанций к потребителю. А уж, чтобы ее сгенерировать – там даже речи нет. То есть никак не предусмотрены деньги. Поэтому рано или поздно этот праздник закончится", – сказал он.
По мнению Харченко, правильным решением было бы создание реестра граждан, в котором будет собрана информация, кто сколько тратит на коммунальные услуги. Это позволит определить, у кого расходы действительно высокие, а кто не сможет платить по рыночному тарифу.
"А уже после этого ввести эти рыночные тарифы. А тем, кто не может оплачивать – сделать прямой адресный механизм, когда люди получают определенную поддержку от государства", – описал сценарий Харченко.
Он отметил, что, по его подсчетам, такая модель поддержки населения обойдется государству приблизительно в три раза дешевле, чем поддержание низких тарифов всем.
Кабинет Министров Украины и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, обсуждают вероятность пересмотра тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.
В пресс-службе Министерства энергетики сообщали, что Кабмин продлил до завершения осенне-зимнего периода действие постановления от 5 июня 2019 года №483 "Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".
Министр энергетики Герман Галущенко считает, что пересмотр тарифов на электроэнергию для населения может помочь восстановить разрушенную врагом энергосистему.
Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до 30 апреля сохраняются на уровне 1,44 грн/кВт-час для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-час в месяц, и 1,68 грн/кВт-час, если месячный объем потребления составляет более 250 кВт-час.