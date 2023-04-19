Текущие тарифы на электроэнергию для населения не покрывают стоимость производства – Центр исследования энергетики

"Сейчас тариф для населения не покрывает даже расходы на то, чтобы транспортировать электричество из электростанций к потребителю. А уж, чтобы ее сгенерировать – там даже речи нет. То есть никак не предусмотрены деньги. Поэтому рано или поздно этот праздник закончится", – сказал он.

По мнению Харченко, правильным решением было бы создание реестра граждан, в котором будет собрана информация, кто сколько тратит на коммунальные услуги. Это позволит определить, у кого расходы действительно высокие, а кто не сможет платить по рыночному тарифу.

"А уже после этого ввести эти рыночные тарифы. А тем, кто не может оплачивать – сделать прямой адресный механизм, когда люди получают определенную поддержку от государства", – описал сценарий Харченко.

Он отметил, что, по его подсчетам, такая модель поддержки населения обойдется государству приблизительно в три раза дешевле, чем поддержание низких тарифов всем.