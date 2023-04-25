"Ложные факты и предвзятые утверждения". "Энергоатом" отверг обвинения в убыточной торговле электроэнергией

"В ответ на публикацию издания ZN.UA "Как Ахметов только за март заработал на "Энергоатоме" миллиард гривен" НАЭК "Энергоатом" сообщает, что в этом материале были использованы ложные факты и предвзятые утверждения, которые могут сформировать у читателей ошибочное впечатление о деятельности, позиции и роли "Энергоатома", его руководства и представителей компании", – сказано в заявлении.

В частности, пресс-служба указала, что утверждение о том, что компания ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова "покупает у "Энергоатома" на балансирующем рынке электроэнергию по 1 коп. за кВт-час", не соответствует действительности, поскольку "Энергоатом" не продает электроэнергию на балансирующем рынке "ни ДТЭК, ни другим компаниям".

Также пресс-служба национальной компании отвергла тезисы о завышении цен на электроэнергию и нежелании "подстраиваться под конъюнктуру рынка" как манипулятивные и неправдивые.