В Украине действует модель энергорынка, из-за которой инвесторы не зайдут в страну – Центр Разумкова

Владимир Омельченко: Необходимо реформировать рынок электрической энергии, потому что сегодня действует такая модель рынка, при которой инвесторы не придут в Украину Фото: Володимир Омельченко / Facebook

По его словам, Украина может в течение следующих 10–15 лет выйти на показатели обеспечения своей экономики энергетическими ресурсами за счет возобновляемых источников на уровне 50%, но для этого нужно создать привлекательное инвестиционное поле.

Он отметил, что в военное время "никто не будет инвестировать серьезных средств", кроме того, Украине нужно "изменить очень много всего" в сфере энергетики.

"В первую очередь – заняться демонополизацией энергетики, подумать, как реформировать "Нафтогаз України", необходимо реформировать рынок электрической энергии, потому что сегодня действует такая модель рынка, к сожалению, при которой инвесторы не придут в Украину. Я думаю, мы сможем справиться с этой ситуацией. Для этого надо, во-первых, сделать модель более рыночную, снять эти прайс-кепы, которые искажают полностью рынок электрической энергии в Украине", – добавил эксперт.

Также, по его мнению, нужно подумать, как трансформировать систему поставщиков со специальными обязанностями (ПСО).

"Эту функцию в системе выполняют компании "Укргидроэнерго" и "Энергоатом" для того, чтобы снизить цены для населения. Эта система сегодня совершенно неэффективна. Она ежегодно требует около 150 млрд грн. И компании просто не могут одновременно выполнять условия по ПСО, то есть компенсировать разницу в ценах для населения, и заниматься текущей деятельностью, ремонтами, инвестиционными проектами. Если эти задачи будут решены, то Украина имеет огромный потенциал и в экспорте природного газа, и в экспорте электроэнергии, и – что самое главное – в надежном обеспечении своих потребителей энергетическими ресурсами по доступным ценам", – добавил Омельченко.