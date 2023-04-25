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В Украине действует модель энергорынка, из-за которой инвесторы не зайдут в страну – Центр Разумкова

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Владимир Омельченко: Необходимо реформировать рынок электрической энергии, потому что сегодня действует такая модель рынка, при которой инвесторы не придут в Украину
Владимир Омельченко: Необходимо реформировать рынок электрической энергии, потому что сегодня действует такая модель рынка, при которой инвесторы не придут в Украину
Фото: Володимир Омельченко / Facebook

Модель энергорынка, которая действует в Украине, нуждается в реформировании, сейчас она непривлекательна для инвесторов. Об этом директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил в эфире канала "Freeдом" 16 апреля.

По его словам, Украина может в течение следующих 10–15 лет выйти на показатели обеспечения своей экономики энергетическими ресурсами за счет возобновляемых источников на уровне 50%, но для этого нужно создать привлекательное инвестиционное поле.

Он отметил, что в военное время "никто не будет инвестировать серьезных средств", кроме того, Украине нужно "изменить очень много всего" в сфере энергетики. 

"В первую очередь – заняться демонополизацией энергетики, подумать, как реформировать "Нафтогаз України", необходимо реформировать рынок электрической энергии, потому что сегодня действует такая модель рынка, к сожалению, при которой инвесторы не придут в Украину. Я думаю, мы сможем справиться с этой ситуацией. Для этого надо, во-первых, сделать модель более рыночную, снять эти прайс-кепы, которые искажают полностью рынок электрической энергии в Украине", – добавил эксперт. 

Также, по его мнению, нужно подумать, как трансформировать систему поставщиков со специальными обязанностями (ПСО). 

"Эту функцию в системе выполняют компании "Укргидроэнерго" и "Энергоатом" для того, чтобы снизить цены для населения. Эта система сегодня совершенно неэффективна. Она ежегодно требует около 150 млрд грн. И компании просто не могут одновременно выполнять условия по ПСО, то есть компенсировать разницу в ценах для населения, и заниматься текущей деятельностью, ремонтами, инвестиционными проектами. Если эти задачи будут решены, то Украина имеет огромный потенциал и в экспорте природного газа, и в экспорте электроэнергии, и – что самое главное – в надежном обеспечении своих потребителей энергетическими ресурсами по доступным ценам", – добавил Омельченко. 

Контекст:

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую и современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский.

Теги: инвестиции, энергетика, электроэнергия, Энергоатом, Центр Разумкова, Владимир Омельченко, рынок, энергосистема
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