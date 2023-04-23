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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если бы государство вкладывалось в ветроэнергию, блэкаутов в этом году можно было бы избежать совсем – эксперт

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Уровень недоплаты предприятиям "зеленой" энергетики за 2022 год составляет около 50%, с начала 2023 года более 35%
Уровень недоплаты предприятиям "зеленой" энергетики за 2022 год составляет около 50%, с начала 2023 года – более 35%
Фото: depositphotos.com

Если ракета попадает в теплоэлектростанцию, то ТЭС полностью перестает работать, а при попадании в ветроэлектростанцию может быть уничтожена одна или две турбины, но весь ветропарк повредить невозможно. Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

В Украине необходимо решить проблемы "зеленой" энергетики и развивать ее приоритетно, так как она более устойчива к российскому энергетическому террору, чем другие виды генерации, отметил он. По словам эксперта, если бы государство вкладывалось в ветроэнергию, то блэкаутов в этом году можно было бы избежать совсем, ведь, несмотря на поврежденные ветряные мельницы или солнечные панели, станции могут продолжать генерировать энергию.

"В теплоэлектростанцию если попадает ракета, то она перестает полностью работать. Если ракета попадает в ветроэлектростанцию, то может быть уничтожена одна или две турбина. Но весь ветропарк повредить невозможно. Много нужно ракет", – сказал он.

Конеченков объяснил, что во время блэкаутов в Одесской области работали три ветропарка и это уменьшило проблему отключений в регионе.

Контекст:

С начала осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, так как основная ее часть находится на юге Украины. Из-за войны в прошлом году Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации.

По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, в 2019-м и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил Галущенко. "Зеленая" энергетика в перспективе поможет снизить цены на электроэнергию в Украине, отметили в "Укрэнерго" в марте.

Минпром со ссылкой на данные госпредприятия "Гарантированный покупатель" писал, что уровень недоплаты предприятиям "зеленой" энергетики за 2022 год составляет около 50%, с начала 2023 года – более 35%.

Теги: Одесса, энергетика, электроэнергия, отключение света, обстрелы, зеленая энергетика
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