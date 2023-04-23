Если бы государство вкладывалось в ветроэнергию, блэкаутов в этом году можно было бы избежать совсем – эксперт

Уровень недоплаты предприятиям "зеленой" энергетики за 2022 год составляет около 50%, с начала 2023 года – более 35% Фото: depositphotos.com

В Украине необходимо решить проблемы "зеленой" энергетики и развивать ее приоритетно, так как она более устойчива к российскому энергетическому террору, чем другие виды генерации, отметил он. По словам эксперта, если бы государство вкладывалось в ветроэнергию, то блэкаутов в этом году можно было бы избежать совсем, ведь, несмотря на поврежденные ветряные мельницы или солнечные панели, станции могут продолжать генерировать энергию.

"В теплоэлектростанцию если попадает ракета, то она перестает полностью работать. Если ракета попадает в ветроэлектростанцию, то может быть уничтожена одна или две турбина. Но весь ветропарк повредить невозможно. Много нужно ракет", – сказал он.

Конеченков объяснил, что во время блэкаутов в Одесской области работали три ветропарка и это уменьшило проблему отключений в регионе.