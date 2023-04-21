Шмыгаль назвал семь главных задач для реформы энергетической сферы

Он отметил, что закончился отопительный сезон самой тяжелой зимы для Украины. По его итогам наблюдается профицит мощности в энергосистеме. На складах находится 1,4 млн. тонн угля, в газохранилищах – 8,5 млрд м³ газа. Теперь Украина начинает снова аккумулировать ресурсы на следующий отопительный сезон, сказал Шмыгаль.

Он назвал семь конкретных задач в сфере энергетики, которые имеют ключевое значение для энергобезопасности и энергонезависимости Украины.

Первая – восстановление энергосистемы. Шмыгаль напомнил, что российские террористы очень многое разрушили, поэтому уже сейчас начинается масштабная кампания по ремонту, восстановлению, строительству, реконструкции и защите энергосистемы. Это касается как генерации, так и распределения. Восстановление будет сразу с модернизацией, к работам привлекаются ресурсы и экспертиза с Запада, отметил Шмыгаль. Он пообещал, что скоро будет представлен детальный план.

Вторая задача – децентрализация энергосистем. По словам Шмыгаля, Украина будет развивать малую генерацию, которая не так уязвима к вражеским атакам. Будет разворачиваться больше газотурбинных и газопоршневых установок, внедряться накапливающих установок хранения энергии. Элементом децентрализации станет поощрение украинцев к установке солнечных панелей вместе с индивидуальными установками хранения энергии. Также планируется использовать технологии микросетей и разумных сетей, рассказал премьер.

Третья задача – интеграция в ЕС. Шмыгаль отметил, что украинская энергосистема – уже часть европейской, но до полной интеграции нужно еще провести необходимую работу. Это внедрение директив ЕС, рыночные механизмы, обеспечивающие прозрачность и справедливый подход, увеличение физических возможностей для экспорта и импорта электроэнергии со странами ЕС.

Четвертая задача – развитие чистой, "зеленой", генерации. Для роста ее доли в Украине планируется задействовать аукционы, сертификаты происхождения и другие инструменты.

Пятая задача – добыча украинского газа: сначала – стабилизация, затем – существенное увеличение.

"Мы вторые в Европе по залежам газа. И должны сделать так, чтобы полностью себя им обеспечивать. Активно привлекаем частных инвесторов, в том числе крупнейшие мировые компании. Устраняем схему со "спящими лицензиями". Развиваем электронные аукционы. Планируем стать "газовым сейфом" Европы, ведь у Украины самые большие на континенте газовые хранилища", – сказал Шмыгаль.

Также в планах разработка черноморского газового шельфа, залежей в Карпатах, наращивание производства биометана и интеграция с европейской водородной инфраструктурой.

Шестая задача – энергоэффективность. В нее входит снижение энергопотребления жилья, общественных зданий и в целом по всей стране. Для этого планируется проведение термомодернизации, сказал премьер.

Седьмая задача – нефтепереработка и нефтетранспортирование. Украинские нефтепроводы работают эффективно, а запасы нефти будут храниться в новых надежных хранилищах, сказал Шмыгаль. По его словам, использование новейших технологий для геологической разведки поможет нарастить нефтедобычу, а модернизация нефтепроводов откроет возможность транспортировки нефти в Германию, Венгрию, Словакию и Чехию.

"Отдельная задача, содержащая многие из озвученных выше пунктов, – это подготовка к осенне-зимнему периоду. Готовимся к разным сценариям. Ремонтируем поврежденное. Строим новое. Накапливаем энергоресурсы. Мобилизуем помощь от международных партнеров для всех этих целей. Ответственные за каждое задание определены. Дорожная карта есть. Проекты есть. Строим современную энергосистему, основанную на рыночных правилах нашей энергонезависимости", – сказал Шмыгаль.