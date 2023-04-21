Банкротство поставщиков электроэнергии населению будет иметь негативное влияние на весь энергосектор – экс-министр

Иван Плачков подчеркнул, что поставщики, составляющие до половины рынка электроэнергии, могут обанкротиться и запустить цепную реакцию на весь рынок Фото: пресс-служба Ивана Плачкова

По его словам, временная оккупация объектов генерации и повреждения в связи с военными действиями негативно повлияли на положение государственного "Энергоатома". Сейчас компания будет проходить ремонтную кампанию, чтобы энергоблоки могли стабильно работать во время следующей зимы.

"Но вместе с этим меньшая выработка электроэнергии – это меньше средств для компании, являющейся участником ПСО [возложение специальных обязанностей на рынке электроэнергии]. А это значит, что со снижением производства электроэнергии у компании просто нет денег для поставщиков электроэнергии, которые закупают ее для населения", – подчеркнул он.

Экс-министр подчеркнул, что поставщики, составляющие до половины рынка электроэнергии, могут обанкротиться и запустить цепную реакцию на весь рынок.

Поставщики универсальных услуг (ПУУ) просят правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса. Обращение к власти подписали 18 поставщиков, которые просят принять меры по полным и своевременным расчетам за услуги обеспечения доступности электричества населению. Об этом сообщило 19 апреля агентство УНИАН.