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ДЕНЬГИ

Банкротство поставщиков электроэнергии населению будет иметь негативное влияние на весь энергосектор – экс-министр

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Иван Плачков подчеркнул, что поставщики, составляющие до половины рынка электроэнергии, могут обанкротиться и запустить цепную реакцию на весь рынок
Иван Плачков подчеркнул, что поставщики, составляющие до половины рынка электроэнергии, могут обанкротиться и запустить цепную реакцию на весь рынок
Фото: пресс-служба Ивана Плачкова

Снижение производства электроэнергии на атомных станциях приведет к тому, что у "Энергоатома" не будет средств для поставщиков электроэнергии, закупающих ее для населения, заявил бывший министр энергетики и глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков в статье для издания LB.ua.

По его словам, временная оккупация объектов генерации и повреждения в связи с военными действиями негативно повлияли на положение государственного "Энергоатома". Сейчас компания будет проходить ремонтную кампанию, чтобы энергоблоки могли стабильно работать во время следующей зимы.

"Но вместе с этим меньшая выработка электроэнергии – это меньше средств для компании, являющейся участником ПСО [возложение специальных обязанностей на рынке электроэнергии]. А это значит, что со снижением производства электроэнергии у компании просто нет денег для поставщиков электроэнергии, которые закупают ее для населения", – подчеркнул он.

Экс-министр подчеркнул, что поставщики, составляющие до половины рынка электроэнергии, могут обанкротиться и запустить цепную реакцию на весь рынок.

Поставщики универсальных услуг (ПУУ) просят правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса. Обращение к власти подписали 18 поставщиков, которые просят принять меры по полным и своевременным расчетам за услуги обеспечения доступности электричества населению. Об этом сообщило 19 апреля агентство УНИАН.

Теги: энергетика, электроэнергия, Иван Плачков, Энергоатом
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