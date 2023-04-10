За счет поступлений от экспорта нужно возобновлять сети и финансировать "зеленую" энергетику – Оржель

"Это может стать источником покрытия расходов по "зеленому" тарифу, покрытия услуги ПСО для населения и расходов на восстановление сетей", – сказал Оржель.
По его словам, в стране в феврале – марте наблюдался значительный профицит электроэнергии, который еще в начале весны необходимо использовать для повышения ликвидности рынка электроэнергии Украины.
"Это тот инструмент, который нужно было задействовать гораздо раньше. Мы потеряли примерно полтора месяца или больше. И в условиях дефицита ликвидности на рынке электроэнергии это очень больно всем участникам", – добавил Оржель.
"Укрэнерго" с 11 апреля начинает экспорт электроэнергии в Молдову. Также сегодня состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля. Сейчас согласовывают возможность открытия экспорта в Словакию.
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.
За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
В конце февраля в Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.
7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал документ о возобновлении экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.
Уровень недоплаты предприятиям "зеленой" энергетики Украины за 2022 год составляет 50%, с начала 2023 года – более 35%.