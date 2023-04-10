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За счет поступлений от экспорта нужно возобновлять сети и финансировать "зеленую" энергетику – Оржель

Экспорт электроэнергии из Украины снова разрешен с 7 апреля
Экспорт электроэнергии из Украины снова разрешен с 7 апреля
Фото: glavnoe.in.ua

Доходы от возобновления экспорта электроэнергии из Украины в Европу необходимо использовать для восстановления поврежденных российскими обстрелами энергетических сетей, а также для финансирования предприятий "зеленой" энергетики в Украине. Об этом заявил экс-министр энергетики, глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель во время дискуссии Energy Club. Запись опубликована в YouTube организации.

"Это может стать источником покрытия расходов по "зеленому" тарифу, покрытия услуги ПСО для населения и расходов на восстановление сетей", – сказал Оржель.

По его словам, в стране в феврале – марте наблюдался значительный профицит электроэнергии, который еще в начале весны необходимо использовать для повышения ликвидности рынка электроэнергии Украины.

"Это тот инструмент, который нужно было задействовать гораздо раньше. Мы потеряли примерно полтора месяца или больше. И в условиях дефицита ликвидности на рынке электроэнергии это очень больно всем участникам", – добавил Оржель.

Контекст:

"Укрэнерго" с 11 апреля начинает экспорт электроэнергии в Молдову. Также сегодня состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля. Сейчас согласовывают возможность открытия экспорта в Словакию.

Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цельИз-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

В конце февраля в Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.

7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал документ о возобновлении экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

Уровень недоплаты предприятиям "зеленой" энергетики Украины за 2022 год составляет 50%, с начала 2023 года – более 35%.

Теги: экспорт, электроэнергия, Алексей Оржель, зеленая энергетика
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