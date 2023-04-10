За счет поступлений от экспорта нужно возобновлять сети и финансировать "зеленую" энергетику – Оржель

Экспорт электроэнергии из Украины снова разрешен с 7 апреля Фото: glavnoe.in.ua

"Это может стать источником покрытия расходов по "зеленому" тарифу, покрытия услуги ПСО для населения и расходов на восстановление сетей", – сказал Оржель.

По его словам, в стране в феврале – марте наблюдался значительный профицит электроэнергии, который еще в начале весны необходимо использовать для повышения ликвидности рынка электроэнергии Украины.

"Это тот инструмент, который нужно было задействовать гораздо раньше. Мы потеряли примерно полтора месяца или больше. И в условиях дефицита ликвидности на рынке электроэнергии это очень больно всем участникам", – добавил Оржель.