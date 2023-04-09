Для устойчивого энергообеспечения Украины нужно улучшить финансовую ситуацию в энергетике – Центр Разумкова

"На сегодняшний день правительству очень нужно сконцентрировать свое внимание, как улучшить ситуацию в энергетике. В первую очередь финансовую. Потому что у нас угроза для энергетических объектов и энергообеспечения страны состоит не только в том, что повреждено оборудование, но и из-за финансовой устойчивости, из-за финансового дефицита", – сказал он.
Омельченко подчеркнул, что сейчас энергетика испытывает огромные проблемы, потому что с дефицитом средств невозможно восстановить энергосистему после вражеских обстрелов.
"Это прежде всего из-за прайс-кепов (ценовых ограничений на рынке электроэнергии. – "ГОРДОН"), которые не дают возможности работать энергетическим компаниям, хотя бы покрывать свои расходы", – добавил эксперт.
За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель, сообщили 8 апреля в "Укрэнерго".
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках.
Такое решение регулятор принял на заседании 5 октября 2022 года. В комиссии тогда отметили, что окончательное утверждение price cap состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.
Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам по стабилизации ситуации, в частности к ослаблению ценовых ограничений.
Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус. "Обсуждалась возможность не просто приподнять price cap, обсуждалась либерализация рынка. Есть price cap на разных сегментах рынка. Имеются верхние price cap, имеются нижние price cap и так далее. Возможно, весной на этот счет уже будут приняты определенные решения", – сказал он.