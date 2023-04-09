Для устойчивого энергообеспечения Украины нужно улучшить финансовую ситуацию в энергетике – Центр Разумкова

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель Фото: sfedor / pixabay.com

"На сегодняшний день правительству очень нужно сконцентрировать свое внимание, как улучшить ситуацию в энергетике. В первую очередь финансовую. Потому что у нас угроза для энергетических объектов и энергообеспечения страны состоит не только в том, что повреждено оборудование, но и из-за финансовой устойчивости, из-за финансового дефицита", – сказал он.

Омельченко подчеркнул, что сейчас энергетика испытывает огромные проблемы, потому что с дефицитом средств невозможно восстановить энергосистему после вражеских обстрелов.

"Это прежде всего из-за прайс-кепов (ценовых ограничений на рынке электроэнергии. – "ГОРДОН"), которые не дают возможности работать энергетическим компаниям, хотя бы покрывать свои расходы", – добавил эксперт.