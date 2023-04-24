За неделю энергетики ДТЭК вернули свет в дома 62 тыс. семей Донбасса

Энергетики подчеркивают, что приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

"Энергетики "ДТЭК Донецкие электросети" ежедневно, несмотря на обстрелы и атаки, прилагают все усилия, чтобы обеспечить светом и хотя бы базовыми условиями жителей Донбасса. С начала полномасштабной войны энергетики возобновили поставки света в дома 4,3 млн семей. Некоторым из них – уже десятки раз из-за регулярных и длительных обстрелов", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Энергетики подчеркивают, что приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.