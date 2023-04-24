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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю энергетики ДТЭК вернули свет в дома 62 тыс. семей Донбасса

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Энергетики подчеркивают, что приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС
Энергетики подчеркивают, что приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За прошедшую неделю, с 17-го по 23 апреля, энергетики ДТЭК вернули свет 62 тыс. семей в 72 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой области, говорится в сообщении компании.

"Энергетики "ДТЭК Донецкие электросети" ежедневно, несмотря на обстрелы и атаки, прилагают все усилия, чтобы обеспечить светом и хотя бы базовыми условиями жителей Донбасса. С начала полномасштабной войны энергетики возобновили поставки света в дома 4,3 млн семей. Некоторым из них – уже десятки раз из-за регулярных и длительных обстрелов", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Энергетики подчеркивают, что приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Теги: ГСЧС, энергетика, ДТЭК, электроснабжение
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