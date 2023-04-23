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Оккупанты нанесли энергосетям Киевской области ущерб на 1 млрд грн – ДТЭК

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Виталий Шайда: Впереди работы по восстановлению надежности электроснабжения это восстановление резервных схем питания и реконструкция существующих
Виталий Шайда: Впереди работы по восстановлению надежности электроснабжения – это восстановление резервных схем питания и реконструкция существующих
Фото: Віталій Шайда / Facebook

Из-за масштаба повреждений энергосетей Киевской области энергетики нуждаются в дальнейшей поддержке от международных партнеров, чтобы обеспечить надежность электроснабжения в области. Об этом сообщил генеральный директор "ДТЭК Киевские региональные электросети" Виталий Шайда в интервью "Українським новинам".

Он отметил, что сейчас выполнен только первый этап работ по восстановлению сетей Киевской области после деоккупации, цель этого этапа – как можно скорее вернуть свет всем жителям области.

"Впереди работы по восстановлению надежности электроснабжения – это восстановление резервных схем питания и реконструкция существующих схем питания. Примерно такие работы будут стоить 600–700 млн грн. Энергетики нуждаются в дальнейшей помощи международных партнеров, чтобы эти работы выполнить", – сказал Шайда.

Он добавил, что 300 млн грн на возвращение света жителям Киевской области потрачены из программы, направленной на развитие сетей. Чтобы продолжить улучшать качество и надежность электроснабжения в области, нужна и дальнейшая международная техническая помощь, и инвестиции.

В мае прошлого года специалисты "ДТЭК Киевские региональные сети" за 45 дней полностью возобновили электроснабжение в освобожденной от оккупантов Киевской области.

Теги: инвестиции, ДТЭК, электроснабжение, деоккупация, восстановление
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