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С начала войны "ДТЭК Энерго" трудоустроила больше 2,6 тыс. переселенцев

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Около 95% переселенцев трудоустроились на угледобывающих предприятиях "ДТЭК Энерго"
Около 95% переселенцев трудоустроились на угледобывающих предприятиях "ДТЭК Энерго"
Фото: dtek.com

С начала полномасштабного вторжения России в Украине работу на предприятиях "ДТЭК Энерго" получили более 2,6 тыс. переселенцев, сообщает компания. Всего на предприятиях "ДТЭК Энерго" за более чем год трудоустроили более 6,8 тыс. украинцев.

"С начала полномасштабного вторжения России к угледобывающим, энергетическим и машиностроительным предприятиям компании присоединилось более 6,8 тыс. новых работников. Львиная доля из них – а это более 2,6 тыс. человек – украинцы, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за оккупации или близости боевых действий", – сказано в сообщении "ДТЭК Энерго".

Около 95% переселенцев получили работу на угледобывающих предприятиях компании, причем большинство из них обучились шахтерской специальности прямо на производстве.

"В истории "ДТЭК Энерго" мы пережили и многочисленные переезды работников из опасных мест, и релокации наших предприятий. Поэтому понимаем и всегда стараемся поддержать людей, которые вынуждены были покинуть свой дом из-за боевых действий", – сказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Контекст:

По оценке Нацбанка Украины, летом 2022 года спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, Свириденко в январе 2023 года говорила, что уровень безработицы в Украине составляет около 30%, пишет "Укринформ". НБУ прогнозирует, что в течение года безработица в Украине будет на уровне 26%.

Теги: шахтеры, ДТЭК, переселенцы, работа, Ильдар Салеев
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