С начала войны "ДТЭК Энерго" трудоустроила больше 2,6 тыс. переселенцев

"С начала полномасштабного вторжения России к угледобывающим, энергетическим и машиностроительным предприятиям компании присоединилось более 6,8 тыс. новых работников. Львиная доля из них – а это более 2,6 тыс. человек – украинцы, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за оккупации или близости боевых действий", – сказано в сообщении "ДТЭК Энерго".
Около 95% переселенцев получили работу на угледобывающих предприятиях компании, причем большинство из них обучились шахтерской специальности прямо на производстве.
"В истории "ДТЭК Энерго" мы пережили и многочисленные переезды работников из опасных мест, и релокации наших предприятий. Поэтому понимаем и всегда стараемся поддержать людей, которые вынуждены были покинуть свой дом из-за боевых действий", – сказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.
По оценке Нацбанка Украины, летом 2022 года спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, Свириденко в январе 2023 года говорила, что уровень безработицы в Украине составляет около 30%, пишет "Укринформ". НБУ прогнозирует, что в течение года безработица в Украине будет на уровне 26%.