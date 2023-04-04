Украинцы могут получить ваучеры на оплату учебы. О каких профессиях речь и кому рассчитывать на помощь?

Есть список из 70 профессий и специальностей, на обучение которым можно получить ваучер Фото: pixabay.com

Как объясняют в министерстве, ваучер – документ, с помощью которого можно оплатить учебу в разных образовательных учреждениях Украины.

Речь о переподготовке по рабочей профессии, получении степени магистра на основе высшего образования по другой специальности или о повышении квалификации.

"Такие ваучеры могут получить в том числе внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста. А также освобожденные из плена лица, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Воспользовавшись такой возможностью, у них будет больше шансов трудоустроиться по выбранной специальности", – говорится в релизе.

Согласно сообщению, тот факт, что человек был в плену, будет устанавливать комиссия при Минреинтеграции.

Как сказано в релизе, украинцы этих двух категорий могут обратиться в центр занятости, чтобы получить ваучер, если они:

не зарегистрированы как безработные;

не получали ваучер раньше;

не проходили в течение последних трех лет переподготовку за счет средств Фонда государственного социального страхования на случай безработицы;

имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование.

Более детальная информация, а также перечень из 70 профессий и специальностей, на оплату получения которых можно получить ваучер, опубликованы на сайте Государственного центра занятости.