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Украинцы могут получить ваучеры на оплату учебы. О каких профессиях речь и кому рассчитывать на помощь?

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Есть список из 70 профессий и специальностей, на обучение которым можно получить ваучер
Есть список из 70 профессий и специальностей, на обучение которым можно получить ваучер
Фото: pixabay.com

Внутренне перемещенные лица и украинцы, которые были в плену у российских оккупантов, могут получить ваучеры на полную или частичную оплату учебы. Об этом 2 апреля проинформировала пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как объясняют в министерстве, ваучер – документ, с помощью которого можно оплатить учебу в разных образовательных учреждениях Украины. 

Речь о переподготовке по рабочей профессии, получении степени магистра на основе высшего образования по другой специальности или о повышении квалификации.

"Такие ваучеры могут получить в том числе внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста. А также освобожденные из плена лица, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Воспользовавшись такой возможностью, у них будет больше шансов трудоустроиться по выбранной специальности", – говорится в релизе. 

Согласно сообщению, тот факт, что человек был в плену, будет устанавливать комиссия при Минреинтеграции. 

Как сказано в релизе, украинцы этих двух категорий могут обратиться в центр занятости, чтобы получить ваучер, если они: 

  • не зарегистрированы как безработные;
  • не получали ваучер раньше;
  • не проходили в течение последних трех лет переподготовку за счет средств Фонда государственного социального страхования на случай безработицы;
  • имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование.

Более детальная информация, а также перечень из 70 профессий и специальностей, на оплату получения которых можно получить ваучер, опубликованы на сайте Государственного центра занятости.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: безработица, образование, помощь, перемещенные лица, документы, работа
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