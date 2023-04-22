В Одесской области энергетиков и строителей отметили наградой президента "За оборону Украины"

"За выполнение задач по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, выявленные при этом самоотверженность, весомый личный вклад в укрепление обороны Украины, отличием президента Украины Владимира Зеленского "За оборону Украины" были награждены 25 участников аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий ракетных обстрелов и обеспечению надежного энергоснабжения потребителей области", – отметили в ОГА.

Отмечается, что награды получили сотрудники Одесского регионального центра обслуживания сети Южного территориального управления обслуживания сети НЭК "Укрэнерго", строительно-ремонтного центра Южного региона ОП "Строительство и ремонт", энергетики АО "ДТЭК Одесские электросети", а также представители коммунального предприятия электрических сетей наружного освещения "Одесгорсвет".

"Благодарим работников энергетического фронта за профессионализм и преданность избранному делу", – подытожили в обладминистрации.

В апреле – мае 2022 года бригады "ДТЭК Одесские электросети" также принимали участие в восстановлении сетей деоккупированной Киевской области, разрушенных из-за боевых действий во время нападения России на города и села области.