В Черноморске прогремел взрыв, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии – полиция

"Сегодня утром произошел взрыв в одном из гаражей гаражного кооператива. В тот момент в помещении, принадлежащем 78-летней местной жительнице, находился ее сын. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Предварительно взрыв квалифицирован по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).