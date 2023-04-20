В Запорожье в квартире многоэтажки взорвалась граната, погиб 35-летний мужчина, его мать госпитализирована – полиция

В Запорожье в квартире предварительно взорвалась граната Ф-1, отметили в полиции Запорожской области Фото: Поліція Запорізької області / Facebook

Об этом 20 апреля сообщается в Facebook полиции Запорожской области.

Отмечается, что накануне, 19 апреля, в 22.00 в полицию поступило сообщение о взрыве, произошедшем в одном из домов многоквартирного дома в Днепровском районе Запорожья.

"Предварительно установлено, что в квартире взорвалась граната (вероятно, Ф-1). В результате взрыва 35-летний хозяин получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, а его мать госпитализирована в медицинское учреждение города в шоковом состоянии", – сказано в сообщении.

Правоохранители призвали жителей Запорожья и области соблюдать правила личной безопасности в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

"Ведь люди становятся жертвами взрывов преимущественно из-за нарушения элементарных правил минной безопасности", – говорится в сообщении.