В Запорожье в квартире многоэтажки взорвалась граната, погиб 35-летний мужчина, его мать госпитализирована – полиция

Об этом 20 апреля сообщается в Facebook полиции Запорожской области.
Отмечается, что накануне, 19 апреля, в 22.00 в полицию поступило сообщение о взрыве, произошедшем в одном из домов многоквартирного дома в Днепровском районе Запорожья.
"Предварительно установлено, что в квартире взорвалась граната (вероятно, Ф-1). В результате взрыва 35-летний хозяин получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, а его мать госпитализирована в медицинское учреждение города в шоковом состоянии", – сказано в сообщении.
Правоохранители призвали жителей Запорожья и области соблюдать правила личной безопасности в случае обнаружения взрывоопасных предметов.
"Ведь люди становятся жертвами взрывов преимущественно из-за нарушения элементарных правил минной безопасности", – говорится в сообщении.