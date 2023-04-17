В Винницкой области сотрудник частного медучреждения задушил пациентку, за которой ухаживал, они конфликтовали – полиция

Мужчину задержали по месту работы, ему грозит до 15 лет лишения свободы, отметили в полиции Фото: Поліція Вінницької області / Facebook

Об этом 17 апреля сообщается в Facebook полиции Винницкой области.

Отмечается, что сообщение о смерти пациентки в медучреждении поступило в полицию 13 апреля.

Прибывшие на место следователи полиции по результатам судебно-медицинской экспертизы установили, что причиной ее смерти стала механическая асфиксия.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к преступлению. Им оказался 47-летний мужчина, работавший в медицинском учреждении и ухаживавший за пострадавшей. Как выяснилось, во время лечения между умершей и злоумышленником возникало множество конфликтов", – сказано в сообщении.

Мужчину задержали по месту работы, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"До избрания меры пресечения подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания", – указали в полиции Винницкой области.