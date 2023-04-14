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Во Львове подожгли двери храма УГКЦ, полиция задержала подозреваемого

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На месте поджога обнаружили связанную одежду
На месте поджога обнаружили связанную одежду
Фото: Євген Бойко / Facebook

Около 4.00 утро 14 апреля неизвестные подожгли две боковые двери в церкви Рождества Пресвятой Богородицы (Украинская греко-католическая церковь) в Сыховском районе Львова. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Служба охраны оперативно вызвала пожарных, огонь не успел сильно разгореться. Спасатели потушили его примерно за 10 минут.

На месте поджога обнаружили связанную вместе одежду, вероятно, ставшую причиной возгорания, отмечается в сообщении. 

Директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко опубликовал в Facebook фото с места пожара. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PLar8w7YUXakH33bp8EHFRh7HiaKdLtkYW8m4vMapmCufuPc1d91MFM9DTCGWDwxl&id=100003952197996

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, сообщил пресс-центр регионального управления полиции. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

В этот же день полиция задержала мужчину, которого считает причастным к поджогу дверей. Это 31-летний житель Закарпатской области, его нашли благодаря камерам видеонаблюдения.

"Преступление дерзкое и нехарактерное для Львовской области, еще и совершенное накануне Пасхи. Наши оперативники сработали быстро, в установлении места нахождения злоумышленника очень помогли камеры видеонаблюдения. Дальше будут работать следователи – выяснят мотивы и все прочие обстоятельства совершения этого преступления", – заявил глава полиции региона Александр Шляховский.

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что поджог связан с "русским миром".

"О чем говорит попытка поджога храма на Сыхове. Это последние конвульсии "русского мира" во Львове. Не зря говорят, что на большие праздники черти бесятся. Прошу львовян быть внимательными и осторожными", – написал он в Facebook. 

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/pfbid0kah8wS2tLm7UnPoBF9NbNYzfH28So57An1Ks71yCgKXzpiYSujbZuDQRDGiarrs7l

Теги: Львов, УГКЦ, полиция, церковь, Андрей Садовый, католики, поджог
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