УГКЦ с 1 сентября переходит на новый календарь – Святослав

Решение о переходе на новый календарь было принято после консультаций с духовенством и принимая во внимание многочисленные просьбы верующих Фото: ugcc.ua

Об этом 6 февраля в Facebook сообщил глава УГКЦ Святослав (Шевчук).

Соответствующее историческое решение было принято по итогам 93-й сессии Архиерейского синода УГКЦ в Украине.

"Принимая во внимание многочисленные просьбы верующих и проведя предварительные консультации с духовенством и монашеством нашей церкви о назревшей необходимости реформы литургического календаря УГКЦ в Украине, а также принимая во внимание душпастырские рации… [синод постановил] УГКЦ в Украине перейти с 1 сентября по новому стилю (начало Индикта) 2023 года божьего на новый стиль для неподвижных праздников с сохранением действующей Пасхалии", – говорится в тексте постановления.

В то же время для приходов или единичных общин, которые "чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа)", синод УГКЦ постановил "оставить возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года божьего".

Глава УГКЦ Святослав 24 декабря 2022 года обсуждал реформу церковного календаря с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.