УГКЦ с 1 сентября переходит на новый календарь – Святослав

Об этом 6 февраля в Facebook сообщил глава УГКЦ Святослав (Шевчук).
Соответствующее историческое решение было принято по итогам 93-й сессии Архиерейского синода УГКЦ в Украине.
"Принимая во внимание многочисленные просьбы верующих и проведя предварительные консультации с духовенством и монашеством нашей церкви о назревшей необходимости реформы литургического календаря УГКЦ в Украине, а также принимая во внимание душпастырские рации… [синод постановил] УГКЦ в Украине перейти с 1 сентября по новому стилю (начало Индикта) 2023 года божьего на новый стиль для неподвижных праздников с сохранением действующей Пасхалии", – говорится в тексте постановления.
В то же время для приходов или единичных общин, которые "чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа)", синод УГКЦ постановил "оставить возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года божьего".
Глава УГКЦ Святослав 24 декабря 2022 года обсуждал реформу церковного календаря с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.
По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря, а по юлианскому, которым пользуются украинские православные церкви, – 7 января.
С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января. Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессиями в разные даты, "ГОРДОН" писал в январе 2020 года.
Епифаний говорил, что опирается в этом вопросе на результаты социологических исследований и считает, что переход празднования на 25 декабря – "это вопрос времени". По его мнению, предметно рассматривать возможность перехода можно будет через 10 лет.
Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 ноября 2022 года, число сторонников переноса Рождества выросло с 26% до 44%. Против такой идеи – 31% (в 2021 году – 58%). Еще 23% отметили, что им безразличен этот вопрос, и 2% – затруднились ответить.