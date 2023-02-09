Шмыгаль провел встречу с главой УГКЦ Святославом и заявил, что в обществе есть запрос о переходе на григорианский календарь

Шмыгаль (слева) поздравил Святослава (справа) с "важным решением" о переходе УГКЦ на григорианский календарь Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Поздравил с важным решением о переходе на григорианский календарь. В обществе есть поддержка и запрос на этот шаг. Шаг, сближающий нас с цивилизованным миром", – написал премьер.

Шмыгаль рассказал, что в беседе с Святославом он обсудил "актуальные вопросы сотрудничества в условиях войны".

"Поблагодарил руководителя УГКЦ за… постоянную гуманитарную помощь украинцам, оказавшимся в сверхсложных условиях", – отметил глава Кабмина.

6 февраля Святослав объявил, что УГКЦ в Украине переходит на новый стиль для недвижимых праздников "с сохранением действующей Пасхалии". Соответствующее историческое решение было принято по итогам 93-й сессии Архиерейского синода УГКЦ в Украине.

В то же время для приходов или единичных общин, которые "чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа)", синод УГКЦ постановил "оставить возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года божьего".

24 декабря 2022 года глава УГКЦ обсуждал реформу церковного календаря с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.