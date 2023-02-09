Шмыгаль провел встречу с главой УГКЦ Святославом и заявил, что в обществе есть запрос о переходе на григорианский календарь

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.
"Поздравил с важным решением о переходе на григорианский календарь. В обществе есть поддержка и запрос на этот шаг. Шаг, сближающий нас с цивилизованным миром", – написал премьер.
Шмыгаль рассказал, что в беседе с Святославом он обсудил "актуальные вопросы сотрудничества в условиях войны".
"Поблагодарил руководителя УГКЦ за… постоянную гуманитарную помощь украинцам, оказавшимся в сверхсложных условиях", – отметил глава Кабмина.
6 февраля Святослав объявил, что УГКЦ в Украине переходит на новый стиль для недвижимых праздников "с сохранением действующей Пасхалии". Соответствующее историческое решение было принято по итогам 93-й сессии Архиерейского синода УГКЦ в Украине.
В то же время для приходов или единичных общин, которые "чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа)", синод УГКЦ постановил "оставить возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года божьего".
24 декабря 2022 года глава УГКЦ обсуждал реформу церковного календаря с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.
По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря, а по юлианскому, которым пользуются украинские православные церкви, – 7 января.
С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января. Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессиями в разные даты, "ГОРДОН" писал в январе 2020 года.
Епифаний говорил, что опирается в этом вопросе на результаты социологических исследований и считает, что переход празднования на 25 декабря – "это вопрос времени". По его мнению, предметно рассматривать возможность перехода можно будет через 10 лет.
Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 ноября 2022 года, число сторонников переноса Рождества выросло с 26% до 44%. Против такой идеи – 31% (в 2021 году – 58%). Еще 23% отметили, что им безразличен этот вопрос, и 2% – затруднились ответить.