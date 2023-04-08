"Нанял киллера для убийства двух деловых партнеров". Нацполиция задержала гражданина Турции

"Гражданин Турецкой Республики нанял киллера для убийства двух деловых партнеров: один его компаньон погиб, другой выжил, но остался парализованным. Чтобы избежать наказания, злоумышленник начал скрываться и в конце концов сбежал из Турции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуранта объявили в международный розыск. Правоохранительные органы разыскивали его несколько лет. В конце концов его задержали в Одессе украинские полицейские – сотрудники департаментов уголовного розыска и международного полицейского сотрудничества, а также одесские оперативники.

Подозреваемого собираются временно арестовать и впоследствии экстрадировать.

Согласно законодательству Турции, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.