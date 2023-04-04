В Гааге начался суд над экс-президентом Косово

Тачи предстал перед судом вместе с тремя соответчиками: бывшим спикером парламента Косово Кадри Весели, одним из полевых командиров Освободительной армии Косово Реджепом Селими и экс-главой парламента Якупом Красничи. Их обвиняют в убийстве почти 100 человек и других преступлениях, включая насильственные исчезновения.
Обвинения касаются времен войны за независимость Косово против Сербии в 1998–1999 годах, в которой погибло более 10 тыс. человек. Тачи был соучредителем группы, борющейся за независимость, и считается героем в Косово.
Армия освобождения Косово (ОАК) была создана в начале 1990-х годов как боевая группа этнических албанцев на территории тогдашней провинции Сербии и во время войны, как утверждается, совершала нападения на сербское этническое меньшинство региона.
Потерпевшие и правозащитные группы надеются, что суд над Тачи покажет, что случилось с некоторыми из тысяч людей, пропавших без вести во время косовского конфликта.
Согласно обвинительному заключению суда, преступления были совершены более чем в 100 местах в Косово и на севере Албании, где, как утверждается, задерживались и подвергались жестокому обращению или были убиты сербские мирные жители.
Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано 100 странами мира. Сербия не признает отделения Косово и считает его своей территорией.
В январе 2016 года Нидерланды дали добро на учреждение в Гааге нового международного трибунала, который занимается преступлениями в Косово, совершенными во время конфликта 1998–1999 годов.
В феврале 2016 года Тачи был избран президентом частично признанной Республики Косово.
24 июня 2020 года Специализированная прокуратура по Косово, работающая в Гааге, сообщила, что в специальную палату трибунала по Косово направлен обвинительный акт из 10 пунктов в отношении Тачи, Весели и других лиц.
Тачи заявил, что если обвинительное заключение Специализированной прокуратуры в Гааге по событиям войны 1998–1999 годов будет подтверждено, он немедленно подаст в отставку. Он отметил, что, возможно, допускал политические ошибки, но военных преступлений не совершал никогда. Он добавил, что в суде намерен способствовать восстановлению справедливости.
5 ноября он подал в отставку, а на следующий день его взяли под стражу.