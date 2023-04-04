В Гааге начался суд над экс-президентом Косово

Тачи предстал перед судом вместе с тремя соответчиками: бывшим спикером парламента Косово Кадри Весели, одним из полевых командиров Освободительной армии Косово Реджепом Селими и экс-главой парламента Якупом Красничи. Их обвиняют в убийстве почти 100 человек и других преступлениях, включая насильственные исчезновения.

Обвинения касаются времен войны за независимость Косово против Сербии в 1998–1999 годах, в которой погибло более 10 тыс. человек. Тачи был соучредителем группы, борющейся за независимость, и считается героем в Косово.

Армия освобождения Косово (ОАК) была создана в начале 1990-х годов как боевая группа этнических албанцев на территории тогдашней провинции Сербии и во время войны, как утверждается, совершала нападения на сербское этническое меньшинство региона.

Потерпевшие и правозащитные группы надеются, что суд над Тачи покажет, что случилось с некоторыми из тысяч людей, пропавших без вести во время косовского конфликта.

Согласно обвинительному заключению суда, преступления были совершены более чем в 100 местах в Косово и на севере Албании, где, как утверждается, задерживались и подвергались жестокому обращению или были убиты сербские мирные жители.