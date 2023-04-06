В Дублине полиция по итогам рейда конфисковала наркотики и 16 щенков

"Среди предметов, изъятых в ходе этого обыска, были: каннабис на €30,4 тыс., четыре автомобиля и прицеп, одежда, сумки, часы, инструменты и электроприборы, 16 щенков", – говорится в перечне, опубликованном полицией.

Трое мужчин в возрасте 20, 30 и 40 лет были задержаны, им предъявили обвинения.

Щенки находятся на попечении волонтеров, им предоставили ветеринарную помощь. Откуда они взялись, полиция не сообщает, но в комментариях местные жители предполагают, что речь идет о деятельности нелегальных заводчиков.