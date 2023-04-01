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Полиция Киевской области получила 11 служебных овчарок из Нидерландов. Фото

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Собаки прошли начальный курс тренировки по поиску взрывчатых веществ и оружия, их будут обучать дополнительно
Собаки прошли начальный курс тренировки по поиску взрывчатых веществ и оружия, их будут обучать дополнительно
Фото: Поліція Київської області / Facebook

31 марта в кинологический центр полиции Киевской области приехали еще 11 служебных собак. Их передали после тренировок в кинологическом центра Police Dogs Centre в Нидерландах, сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Отмечается, что полицейские получили новых собак благодаря фонду Говарда Баффета, при содействии которого Украина сотрудничает с ведущими кинологическими центрами Европы.

В ноябре прошлого года этот фонд передал кинологическому центру в Ирпене 10 бельгийских овчарок (малинуа) для работы во время войны – поиска взрывчатки, выявления ДРГ и мародеров, профильной работы со взрывотехниками при разминировании, сообщали в полиции. 

"Кроме бельгийских овчарок малинуа, в этот раз передали также двух немецких. Все они прошли отбор и начальный курс тренировки в кинологическом центре Police Dogs Centre в Нидерландах по направлению поиска взрывчатых веществ и оружия", – рассказали в полиции. 

После обучения служебные собаки будут переданы специальным подразделениям полиции Киевской области для участия в специальных операциях, а также для работы на прифронтовых территориях: помощи в разминировании, поиске взрывчатки, оружия и боеприпасов.

В полиции добавили, что недавно фонд Говарда Баффета передал кинологам Киевской области четыре специализированных автомобиля для комфортной перевозки служебных собак. Эти машины уже активно используют в повседневной службе, противодействии преступности и обеспечении общественной безопасности и порядка на территории региона.

Теги: Нидерланды, полиция, Киевская область, кинологи, собаки, Национальная полиция
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