Украинская кинолог из отряда "Антарес" подорвалась на растяжке во время поисковых работ. Ей нужна помощь

Трагедия произошла 26 марта при выполнении задания по поиску погибших украинских военных.

Руководитель отряда "Антарес", по словам ее дочери, находится в тяжелом состоянии. Борисенко потеряла много крови, у женщины пробита бедренная артерия, диагностировано поражение головного мозга, сильно посечено тело. Ей провели экстренную операцию и транспортировали в областную больницу имени Мечникова в Днепре.

Сообщается, что собака Ларисы Борисенко – Беша – осталась невредимой, она в шоковом состоянии.

Состояние второго пострадавшего кинолога стабильное. Майборода транспортирован в госпиталь в Павлограде, его ждет операция.

"Оплата медикаментов и больниц – это очень дорого... А нам бороться очень долго... Если есть возможность, пожалуйста, помогите. Все справки опубликуем вскоре", – добавила дочь пострадавшей.

Где именно произошла трагедия, не сообщается. Три дня назад, 24 марта, Лариса Борисенко в Facebook анонсировала выезд двух поисковых групп "Антареса" в длительные экспедиции по поиску останков погибших украинских защитников.

На счету Ларисы Борисенко и Беши (бельгийская овчарка тервюрен Bellona Venuska) – десятки спасенных жизней, рассказывали в отряде "Антарес". На счету этой собаки-универсала – около 80 спасенный людей. Кинологи и собаки "Антареса" участвовали во многих спасательных операциях, в том числе были привлечены к разбору завалов и поиску людей после удара российских оккупантов по жилому дому в Днепре в январе этого года.