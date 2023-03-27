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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская кинолог из отряда "Антарес" подорвалась на растяжке во время поисковых работ. Ей нужна помощь

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Лариса Борисенко получила тяжелые ранения, подорвавшись на растяжке оккупантов
Лариса Борисенко получила тяжелые ранения, подорвавшись на растяжке оккупантов
Фото: Мария Борисенко / Facebook

Руководитель поисково-спасательного отряда "Антарес" из Павлограда Днепропетровской области, кинолог Лариса Борисенко и ее напарник Вячеслав Майборода подорвались на растяжке во время выполнения задания, сообщила 27 марта в Facebook дочь пострадавшей Мария Борисенко.

Трагедия произошла 26 марта при выполнении задания по поиску погибших украинских военных.

Руководитель отряда "Антарес", по словам ее дочери, находится в тяжелом состоянии. Борисенко потеряла много крови, у женщины пробита бедренная артерия, диагностировано поражение головного мозга, сильно посечено тело. Ей провели экстренную операцию и транспортировали в областную больницу имени Мечникова в Днепре.

Сообщается, что собака Ларисы Борисенко – Беша – осталась невредимой, она в шоковом состоянии.

Состояние второго пострадавшего кинолога стабильное. Майборода транспортирован в госпиталь в Павлограде, его ждет операция.

"Оплата медикаментов и больниц – это очень дорого... А нам бороться очень долго... Если есть возможность, пожалуйста, помогите. Все справки опубликуем вскоре", – добавила дочь пострадавшей.

https://www.facebook.com/mariia.borysenko/posts/pfbid0K5ygkuD7uV9wNACv7zAu1DFYEZ4XvWoSCK77Ab6hcxAwDAgWnp9NtiVU2kEAM2EPl

Где именно произошла трагедия, не сообщается. Три дня назад, 24 марта, Лариса Борисенко в Facebook анонсировала выезд двух поисковых групп "Антареса" в длительные экспедиции по поиску останков погибших украинских защитников.

https://www.facebook.com/larisa.borysenko/posts/pfbid02ia9w1Z7t2i4Z7Eub5mDNvJbx6nmET3zaL1m3d5taBHoZ51JNTSfa2ewbxRDaov4zl

На счету Ларисы Борисенко и Беши (бельгийская овчарка тервюрен Bellona Venuska) – десятки спасенных жизней, рассказывали в отряде "Антарес". На счету этой собаки-универсала – около 80 спасенный людей. Кинологи и собаки "Антареса" участвовали во многих спасательных операциях, в том числе были привлечены к разбору завалов и поиску людей после удара российских оккупантов по жилому дому в Днепре в январе этого года.

https://www.facebook.com/100067964352890/videos/1855642074804564/

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