ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Украинские кинологи пройдут специализированный курс подготовки в Испании – Госпогранслужба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Курс посвящен методологии обучения служебных собак поиску оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
Курс посвящен методологии обучения служебных собак поиску оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
Фото: dpsu.gov.ua

Специалисты-кинологи Госпогранслужбы и Гостаможслужбы Украины начали изучать специализированный курс подготовки на базе кинологического центра Гражданской гвардии Испании. Об этом сообщили 26 марта в ГПСУ.

Четырехмесячный курс направлен на усовершенствование методологий обучения служебных собак для поиска оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Его пройдут шесть украинских пограничников и два таможенника. 

"Пограничники уже провели первые занятия со служебными собаками по установлению контакта и сосредоточению внимания собаки на инструкторе... Занятия включали в себя теоретическую и практическую часть", – сказано в сообщении ГПСУ. 

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Обучение является частью внебюджетного проекта ОБСЕ "В поддержку укрепления возможностей украинской власти в предотвращении и борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех его аспектах". Курсы финансируют Евросоюз, правительства Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, при поддержке Литвы и Польши.

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Теги: Испания, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, кинологи, собаки, Государственная таможенная служба Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Галина ГРИШИНА
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Галина ГРИШИНА
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Галина ГРИШИНА
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
Галина ГРИШИНА
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
Галина ГРИШИНА
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
Галина ГРИШИНА
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
"Ленивые хачапури" за 20 минут. Простой рецепт вкусного блюда
"Ленивые хачапури" за 20 минут. Простой рецепт вкусного блюда
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (125330)
2
Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать (65179)
3
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото (48716)
4
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности (48014)
5
"Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють" (47244)
6
MamaRika: Винник – просто зашквар года (37038)
7
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (26260)
8
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой (25841)
 
 
 
 