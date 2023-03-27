Украинские кинологи пройдут специализированный курс подготовки в Испании – Госпогранслужба

Четырехмесячный курс направлен на усовершенствование методологий обучения служебных собак для поиска оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Его пройдут шесть украинских пограничников и два таможенника.

"Пограничники уже провели первые занятия со служебными собаками по установлению контакта и сосредоточению внимания собаки на инструкторе... Занятия включали в себя теоретическую и практическую часть", – сказано в сообщении ГПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

Обучение является частью внебюджетного проекта ОБСЕ "В поддержку укрепления возможностей украинской власти в предотвращении и борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех его аспектах". Курсы финансируют Евросоюз, правительства Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, при поддержке Литвы и Польши.