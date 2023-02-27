В Ровно потерявшаяся овчарка сама пришла в отделение полиции. Хозяев уже нашли

Собака выглядела ухоженной, и было понятно, что она потерялась Фото: Поліція Рівненщини / Telegram

Собака пришла в управление превентивной деятельности полиции днем 25 февраля, сообщила пресс-служба управления полиции Ровенской области.

На собаке был ошейник, животное выглядело ухоженным. Полицейские временно приютили животное. Они также опубликовали фото овчарки и номер телефона, по которому предлагали хозяевам связаться с полицией, чтобы забрать собаку.

27 февраля в полиции сообщили, что хозяева овчарки нашлись и вышли на связь.

"Четвероногого беглеца забрали домой. Владелица рассказала, что проживает неподалеку, а пес исчезает не в первый раз. Женщина поблагодарила полицейских за временный приют и неравнодушие", – говорится в сообщении.