Брат жены принца Уильяма назвал щенка в честь отца Елизаветы II. Животное будет служить поводырем для незрячего человека

"Это Берти. Он назван в честь отца королевы Елизаветы. Королева посвятила свою жизнь служению, и я с большой гордостью могу объявить, что Берти был избран, чтобы посвятить свою жизнь служению", – написал Миддлтон.
Он отметил, что передал Берти лондонской благотворительной организации "Собаки-поводыри", в которой он после прохождения обучения будет служить собакой-поводырем для незрячего человека.
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Джеймс Миддлтон (1987) – младший сын Кэрол и Майкла Миддлтонов. Их старшая дочь Кэтрин (1982) – жена британского принца Уильяма, а младшая Пиппа (1983) замужем за мультимиллионером Джеймсом Мэттьюзом.
Джеймс Миддлтон ранее проживал вместе с Тевенет на юго-западе Лондона, по соседству с Пиппой Миддлтон, писал таблоид Daily Mail, а в начале августа 2021 года он сообщил, что переехал в новый дом, расположенный в селе. Миддлтон разводит собак породы золотистый ретривер. Он также занимается производством сырых кормов для собак под брендом Ella & Co.