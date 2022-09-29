Брат жены принца Уильяма назвал щенка в честь отца Елизаветы II. Животное будет служить поводырем для незрячего человека

"Это Берти. Он назван в честь отца королевы Елизаветы. Королева посвятила свою жизнь служению, и я с большой гордостью могу объявить, что Берти был избран, чтобы посвятить свою жизнь служению", – написал Миддлтон.

Он отметил, что передал Берти лондонской благотворительной организации "Собаки-поводыри", в которой он после прохождения обучения будет служить собакой-поводырем для незрячего человека.

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