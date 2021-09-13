"Невозможно описать словами, насколько я счастлив". 34-летний брат герцогини Кембриджской женился во Франции

"Мистер и миссис Миддлтон", – подписал он фото.
Невеста в день свадебной церемонии была одета в белое платье с открытыми плечами, а жених выбрал для свадьбы кремовый пиджак и голубую рубашку, дополнив образ темно-синим галстуком.
По словам брата герцогини Кембриджской, свадьба состоялась 11 сентября и прошла в кругу близких.
"Вчера я женился на любви всей моей жизни в окружении семьи, друзей и, конечно же, нескольких собак в красивом селе Борм-ле-Мимоза (Франция). Невозможно описать словами, насколько я счастлив", – написал он.
Миддлтон не уточнил, присутствовала ли на свадьбе его старшая сестра, герцогиня Кембриджская с мужем, принцем Уильямом.
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Джеймс Миддлтон (1987) – младший сын Кэрол и Майкла Миддлтонов. Их старшая дочь Кэтрин (1982) – жена британского принца Уильяма, а младшая Пиппа (1983) замужем за мультимиллионером Джеймсом Мэттьюзом.
Джеймс Миддлтон ранее проживал вместе с Тевенет на юго-западе Лондона, по соседству с Пиппой Миддлтон, писал таблоид Daily Mail, а в начале августа 2021 года сообщил, что переехал в новый дом, расположенный в селе. Миддлтон занимается производством сырых кормов для собак под брендом Ella & Co.
С Тевенет он познакомился в 2014 году благодаря своему питомцу, собаке по кличке Элла.