"Невозможно описать словами, насколько я счастлив". 34-летний брат герцогини Кембриджской женился во Франции

Миддлтон: Вчера я женился на любви всей моей жизни Фото: jmidy / Instagram

"Мистер и миссис Миддлтон", – подписал он фото.

Невеста в день свадебной церемонии была одета в белое платье с открытыми плечами, а жених выбрал для свадьбы кремовый пиджак и голубую рубашку, дополнив образ темно-синим галстуком.

По словам брата герцогини Кембриджской, свадьба состоялась 11 сентября и прошла в кругу близких.

"Вчера я женился на любви всей моей жизни в окружении семьи, друзей и, конечно же, нескольких собак в красивом селе Борм-ле-Мимоза (Франция). Невозможно описать словами, насколько я счастлив", – написал он.

Миддлтон не уточнил, присутствовала ли на свадьбе его старшая сестра, герцогиня Кембриджская с мужем, принцем Уильямом.

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