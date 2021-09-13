Бульвар Шоубиз
 
13 сентября, 2021
 
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"Невозможно описать словами, насколько я счастлив". 34-летний брат герцогини Кембриджской женился во Франции

Миддлтон: Вчера я женился на любви всей моей жизни
Миддлтон: Вчера я женился на любви всей моей жизни 
Фото: jmidy / Instagram

Младший брат герцогини Кембриджской Кэтрин, 34-летний Джеймс Миддлтон 12 сентября в Instagram разместил портретное свадебное фото, на котором запечатлен со своей женой Ализе Миддлтон (до замужества – Тевенет) в день регистрации брака.

"Мистер и миссис Миддлтон", – подписал он фото. 

Невеста в день свадебной церемонии была одета в белое платье с открытыми плечами, а жених выбрал для свадьбы кремовый пиджак и голубую рубашку, дополнив образ темно-синим галстуком.

По словам брата герцогини Кембриджской, свадьба состоялась 11 сентября и прошла в кругу близких.

"Вчера я женился на любви всей моей жизни в окружении семьи, друзей и, конечно же, нескольких собак в красивом селе Борм-ле-Мимоза (Франция). Невозможно описать словами, насколько я счастлив", – написал он.

Миддлтон не уточнил, присутствовала ли на свадьбе его старшая сестра, герцогиня Кембриджская с мужем, принцем Уильямом.

Контекст:

Джеймс Миддлтон (1987) – младший сын Кэрол и Майкла Миддлтонов. Их старшая дочь Кэтрин (1982) – жена британского принца Уильяма, а младшая Пиппа (1983) замужем за мультимиллионером Джеймсом Мэттьюзом.

Джеймс Миддлтон ранее проживал вместе с Тевенет на юго-западе Лондона, по соседству с Пиппой Миддлтон, писал таблоид Daily Mail, а в начале августа 2021 года сообщил, что переехал в новый дом, расположенный в селе. Миддлтон занимается производством сырых кормов для собак под брендом Ella & Co.

С Тевенет он познакомился в 2014 году благодаря своему питомцу, собаке по кличке Элла.

Теги: свадьба, герцогиня Кембриджская Кэтрин, Джеймс Миддлтон
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