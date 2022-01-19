"Когда все ставят новые цели, некоторые просто выживают". Брат герцогини Кембриджской показал редкие фото со своей женой

Это первое совместное фото Миддлтона с женой, которое он опубликовал в сети после их свадьбы.

"Январь всегда казался мне очень трудным месяцем, особенно когда я страдал от клинической депрессии. Когда все ставят новые цели, устанавливают новые основные правила и стремятся стать лучшей версией себя, некоторые из нас просто выживают", – написал он.

Миддлтон отметил, что, вдохновленный своими собаками, теперь установил для себя новое правило.

"Не тратьте время на размышления о том, что будет, или о том, что было. Прошлое несовершенно, будущее тоже будет, но сейчас мы можем что-то с этим сделать. Так что прямо сейчас я собираюсь взять собак и пойти на прогулку с женой", – написал он.

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