"Когда все ставят новые цели, некоторые просто выживают". Брат герцогини Кембриджской показал редкие фото со своей женой

Это первое совместное фото Миддлтона с женой, которое он опубликовал в сети после их свадьбы.
"Январь всегда казался мне очень трудным месяцем, особенно когда я страдал от клинической депрессии. Когда все ставят новые цели, устанавливают новые основные правила и стремятся стать лучшей версией себя, некоторые из нас просто выживают", – написал он.
Миддлтон отметил, что, вдохновленный своими собаками, теперь установил для себя новое правило.
"Не тратьте время на размышления о том, что будет, или о том, что было. Прошлое несовершенно, будущее тоже будет, но сейчас мы можем что-то с этим сделать. Так что прямо сейчас я собираюсь взять собак и пойти на прогулку с женой", – написал он.
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Джеймс Миддлтон (1987) – младший сын Кэрол и Майкла Миддлтонов. Их старшая дочь Кэтрин (1982) – жена британского принца Уильяма, а младшая Пиппа (1983) замужем за мультимиллионером Джеймсом Мэттьюзом.
Джеймс Миддлтон ранее проживал вместе с Тевенет на юго-западе Лондона, по соседству с Пиппой Миддлтон, писал таблоид Daily Mail, а в начале августа 2021 года он сообщил, что переехал в новый дом, расположенный в селе. Миддлтон занимается производством сырых кормов для собак под брендом Ella & Co.
С Тевенет он познакомился в 2014 году благодаря своему питомцу, собаке по кличке Элла. Осенью 2021-го пара сыграла свадьбу. Церемония проходила во французской деревне в кругу близких.