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21 февраля, 2023
 
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Пес Патрон госпитализирован для обследования

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Пес Патрон служит со своим хозяином, пиротехником Михаилом Ильевым
Пес Патрон служит со своим хозяином, пиротехником Михаилом Ильевым
Фото: patron_dsns / Instagram

Пес Патрон, который работает в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям и помогает искать снаряды и взрывчатку, госпитализирован для планового обследования. Об этом сообщается 21 февраля на его Instagram-странице.

В публикации отмечается, что из-за особенностей работы собака-сапер находится под постоянным медицинским контролем, который стоит немалых денег, как и поддерживающие здоровья витамины.

Авторы публикации от имени пса Патрона обратились к подписчикам с просьбой собрать деньги на лечение животных, о которых некому позаботиться.

"Животные имеют право на качественную медицину",  говорится в посте.

Контекст:

Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. В июле 2022 года Патрону исполнилось три года.

В том же году президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

Патрон является лауреатом самой престижной кинонаграды для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась весной 2022 года в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.

Пес Патрон служит со своим хозяином, пиротехником Михаилом Ильевым.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, животные, лечение, госпиталь, собаки, животное, пес Патрон
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