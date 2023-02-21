Пес Патрон госпитализирован для обследования

В публикации отмечается, что из-за особенностей работы собака-сапер находится под постоянным медицинским контролем, который стоит немалых денег, как и поддерживающие здоровья витамины.
Авторы публикации от имени пса Патрона обратились к подписчикам с просьбой собрать деньги на лечение животных, о которых некому позаботиться.
"Животные имеют право на качественную медицину", – говорится в посте.
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Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. В июле 2022 года Патрону исполнилось три года.
В том же году президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".
Патрон является лауреатом самой престижной кинонаграды для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась весной 2022 года в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.
Пес Патрон служит со своим хозяином, пиротехником Михаилом Ильевым.