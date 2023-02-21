Пес Патрон госпитализирован для обследования

В публикации отмечается, что из-за особенностей работы собака-сапер находится под постоянным медицинским контролем, который стоит немалых денег, как и поддерживающие здоровья витамины.

Авторы публикации от имени пса Патрона обратились к подписчикам с просьбой собрать деньги на лечение животных, о которых некому позаботиться.

"Животные имеют право на качественную медицину", – говорится в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Патрон * (@patron_dsns)