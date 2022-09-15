Украинка из Нацгвардии и ее служебная собака выиграли чемпионат мира по дрессировке

Блика и ее дрессировщица принесли Украине победу на чемпионате мира по дрессировке Фото: Національна гвардія України / Facebook

Отмечается, что дрессировщица-чемпионка и Блика несут службу в одной из воинских частей Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

Фото: Національна гвардія України / Facebook

В НГУ рассказали, что чемпионат по дрессировке финишировал 11 сентября в городе Роуднице над Лабой в Чехии. Представительница Украины стала чемпионкой мира впервые за всю историю соревнований IGP.

Украинская участница с Бликой продемонстрировали, по оценке НГУ, отличные результаты в трех разделах соревнований. В частности, в разделе "послушание" Безус получила самый высокий балл – В97!, и высокий общий балл – 288.

"Это историческая победа для всей Украины, потому что благодаря Виктории и Блике впервые на соревнованиях с IGP прозвучал украинский гимн и развевается в небе желто-голубой флаг", – отметили в Нацгвардии.