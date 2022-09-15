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Украинка из Нацгвардии и ее служебная собака выиграли чемпионат мира по дрессировке

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Блика и ее дрессировщица принесли Украине победу на чемпионате мира по дрессировке
Блика и ее дрессировщица принесли Украине победу на чемпионате мира по дрессировке
Фото: Національна гвардія України / Facebook

Член сборной Кинологического союза Украины, старший лейтенант Национальной гвардии Украины (НГУ) Виктория Безус со своей служебной собакой Бликой стали чемпионами мира по дрессировке IGP WM FCI 2022. Об этом сообщила 12 сентября в Facebook пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что дрессировщица-чемпионка и Блика несут службу в одной из воинских частей Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

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Фото: Національна гвардія України / Facebook

В НГУ рассказали, что чемпионат по дрессировке финишировал 11 сентября в городе Роуднице над Лабой в Чехии. Представительница Украины стала чемпионкой мира впервые за всю историю соревнований IGP.

Украинская участница с Бликой продемонстрировали, по оценке НГУ, отличные результаты в трех разделах соревнований. В частности, в разделе "послушание"  Безус получила самый высокий балл – В97!,  и высокий общий балл – 288.

"Это историческая победа для всей Украины, потому что благодаря Виктории и Блике впервые на соревнованиях с IGP прозвучал украинский гимн и развевается в небе желто-голубой флаг", – отметили в Нацгвардии.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/pfbid02sx8ZdBsjiPy5ZpTMPG6n2yAEJreMiJe7djuKCFshFkc5S7iaK7v18jFcCcDYuEd9l

Контекст:

IGP – международный порядок испытаний служебных собак, утвержденный Международной кинологической федерацией. Представляет собой трехуровневые испытания, включающие следовую работу, послушание и защитную службу.

Теги: Украина, Чехия, животные, Национальная гвардия, чемпионат мира, чемпионат, кинологи, собаки, украинцы, соревнования, украинки, чемпион мира
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