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30 августа, 2022
 
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"Ты выглядишь так молодо", "Хочу быть тем псом". 57-летняя Херли в бикини показала, как играет с собаками

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Херли: Больше собачей любви
Херли: Больше собачей любви
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

57-летняя британская актриса Элизабет Херли 29 августа опубликовала в Instagram ролик, в котором показала своих питомцев.

"Больше собачей любви", – написала она.

Херли снялась в желтом бикини, лежа на лужайке и играя со своими собаками.

Также она добавила подборку снимков с питомцами.

"Хочу быть тем псом", – отметил подписчик jukkahirvikoski.

"Ты выглядишь так молодо", – прокомментировала finestonemate.

Контекст:

Элизабет Херли родилась 10 июня 1965 года в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Теги: собаки, купальник, Элизабет Херли, актриса, бикини, ролик
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