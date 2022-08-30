"Ты выглядишь так молодо", "Хочу быть тем псом". 57-летняя Херли в бикини показала, как играет с собаками

"Больше собачей любви", – написала она.

Херли снялась в желтом бикини, лежа на лужайке и играя со своими собаками.

Также она добавила подборку снимков с питомцами.

"Хочу быть тем псом", – отметил подписчик jukkahirvikoski.

"Ты выглядишь так молодо", – прокомментировала finestonemate.

Контекст:

Элизабет Херли родилась 10 июня 1965 года в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.