Бронежилеты, защитные очки и обувь. Госпогранслужба показала служебных псов в защитной амуниции. Фоторепортаж
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook
Кинологи Государственной пограничной службы получили защитную амуницию для служебных собак. Об этом Госпогранслужба сообщила
13 августа в Facebook. Бронежилеты, защитные очки и обувь, наушники, медицинские наборы с лекарствами передала защитникам волонтерская организация "Берегитесь и ...баште". "Теперь выполнять боевые задачи служебным собакам станет безопаснее, ведь такая экипировка не мешает двигаться и будет защищать четырехлапых от травм", – пояснили в ГНСУ.