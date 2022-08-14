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Бронежилеты, защитные очки и обувь. Госпогранслужба показала служебных псов в защитной амуниции. Фоторепортаж

Сегодня 14.37
Кинологи Государственной пограничной службы получили защитную амуницию для служебных собак. Об этом Госпогранслужба сообщила 13 августа в Facebook. Бронежилеты, защитные очки и обувь, наушники, медицинские наборы с лекарствами передала защитникам волонтерская организация "Берегитесь и ...баште". "Теперь выполнять боевые задачи служебным собакам станет безопаснее, ведь такая экипировка не мешает двигаться и будет защищать четырехлапых от травм", – пояснили в ГНСУ.
Теги: животные, Госпогранслужба, экипировка, волонтеры, кинологи, собаки, война России против Украины
 

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