Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие

Питомцы покойной королевы проживают вместе с Фергюсон.
Она отметила, что собаки королевы – это сплошная радость, и иногда они лают в пустоту. По предположению Фергюсон, к питомцам приходит их покойная хозяйка.
Экс-невестка Елизаветы II призналась, что общение с королевой всегда было комфортным.
"Она мгновенно делала так, что ты чувствовал себя свободно", – отметила она.
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.
19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоялась торжественная панихида по королеве. Собаки Елизаветы II также присутствовали на церемонии прощания.
После панихиды гроб с телом королевы на лафете отвезли к Веллингтонской арке, где переместили в катафалк и отправили в Виндзорский замок.
Королева похоронена в часовне Святого Георгия в Виндзоре рядом со своим мужем принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским.