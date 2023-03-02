Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие

Питомцы покойной королевы проживают вместе с Фергюсон.

Она отметила, что собаки королевы – это сплошная радость, и иногда они лают в пустоту. По предположению Фергюсон, к питомцам приходит их покойная хозяйка.

Экс-невестка Елизаветы II призналась, что общение с королевой всегда было комфортным.

"Она мгновенно делала так, что ты чувствовал себя свободно", – отметила она.