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02 марта, 2023
 
Новости

Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие

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Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года
Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года
Фото: EPA

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, экс-супруга британского принца Эндрю, в интервью изданию People 1 марта рассказала, что покойная королева Елизавета II незримо наблюдает за своими питомцами – собаками породы корги Сэнди и Миком.

Питомцы покойной королевы проживают вместе с Фергюсон. 

Она отметила, что собаки королевы – это сплошная радость, и иногда они лают в пустоту. По предположению Фергюсон, к питомцам приходит их покойная хозяйка.

Экс-невестка Елизаветы II призналась, что общение с королевой всегда было комфортным.

"Она мгновенно делала так, что ты чувствовал себя свободно", – отметила она.

Контекст:

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.

19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоялась торжественная панихида по королеве. Собаки Елизаветы II также присутствовали на церемонии прощания.

После панихиды гроб с телом королевы на лафете отвезли к Веллингтонской арке, где переместили в катафалк и отправили в Виндзорский замок. 

Королева похоронена в часовне Святого Георгия в Виндзоре рядом со своим мужем принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, собаки
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