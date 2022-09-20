  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео

Своего первого питомца породы корги по кличке Сьюзан Елизавета II получила на 18-летие от отца, короля Георга VI Фото: The Royal Family / Facebook

Собаки породы корги по кличке Муик и Сэнди были запечатлены во время ожидания траурной процессии с гробом Елизаветы II у ворот Виндзорского замка, где состоялась заключительная часть ритуала погребения.

После смерти Елизаветы II Муик и Сэнди будут находиться на попечении принца Эндрю и его бывшей жены, писательницы Сары Фергюсон.

Своего первого питомца породы корги по кличке Сьюзан королева получила на 18-летие от отца, короля Георга VI. От этого животного в семье королевы жило 10 поколений собак. У них были собственные комнаты, а рацион королевских питомцев состоял из говядины, курятины, кролика, печени, капусты и риса.

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Видео: Daily Mail / YouTube