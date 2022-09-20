  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео

Собаки породы корги по кличке Муик и Сэнди были запечатлены во время ожидания траурной процессии с гробом Елизаветы II у ворот Виндзорского замка, где состоялась заключительная часть ритуала погребения.
После смерти Елизаветы II Муик и Сэнди будут находиться на попечении принца Эндрю и его бывшей жены, писательницы Сары Фергюсон.
Своего первого питомца породы корги по кличке Сьюзан королева получила на 18-летие от отца, короля Георга VI. От этого животного в семье королевы жило 10 поколений собак. У них были собственные комнаты, а рацион королевских питомцев состоял из говядины, курятины, кролика, печени, капусты и риса.
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.
19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоялась торжественная панихида по королеве. На службе присутствовали 2 тыс. человек – члены королевской семьи, представители высшего политического руководства страны, а также лидеры иностранных государств, в частности президент США Джо Байден с супругой Джилл, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. От Украины присутствовали первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.
После панихиды гроб с телом королевы на лафете отвезли к Веллингтонской арке, где переместили в катафалк и отправили в Виндзорский замок.
Королева похоронена в часовне Святого Георгия в Виндзоре рядом со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским.