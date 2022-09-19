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19 сентября, 2022
 
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Семилетняя принцесса Шарлотта расплакалась на похоронах Елизаветы II. Видео

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Принцессу Шарлотту, когда она заплакала, утешала ее мать, принцесса Уэльская Кэтрин
Принцессу Шарлотту, когда она заплакала, утешала ее мать, принцесса Уэльская Кэтрин
Фото: ЕРА

Дочь принца и принцессы Уэльских, семилетняя принцесса Шарлотта расплакалась во время похорон своей прабабушки, королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом говорится в репортаже, который опубликован 19 сентября на YouTube-канале Entertainment Tonight.

Семилетняя Шарлотта прибыла на похороны Елизаветы вместе с матерью, принцессой Уэльской Кэтрин и старшим братом, девятилетним принцем Джорджем. 

Во время похоронной церемонии единственная дочь принца Уильяма и его жены Кэтрин была одета в черный наряд, украшенный брилианнтовой брошью в виде подковы. Издание Page Six отмечает, что украшение является подарком Елизаветы II Шарлотте.

Принцессу Шарлотту, когда она заплакала, утешала ее мать, принцесса Уэльская Кэтрин. 

ВИДЕО
Видео: Entertainment Tonight / YouTube
Контекст:

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Трон унаследовал ее старший сын Чарльз.

19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоялась торжественная панихида по королеве. На службе присутствовали 2 тыс. человек – члены королевской семьи, представители высшего политического руководства страны, а также лидеры иностранных государств, в частности президент США Джо Байден с супругой Джилл, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. От Украины присутствовали первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

После панихиды гроб с телом королевы на лафете отвезли к Веллингтонской арке, где переместили в катафалк и отправили в Виндзорский замок. 

Королева будет похоронена в часовне Святого Георгия в Виндзоре рядом со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, похороны, принцесса Шарлотта, принцесса Уэльская Кэтрин
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