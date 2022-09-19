  Семилетняя принцесса Шарлотта расплакалась на похоронах Елизаветы II. Видео

Принцессу Шарлотту, когда она заплакала, утешала ее мать, принцесса Уэльская Кэтрин Фото: ЕРА

Семилетняя Шарлотта прибыла на похороны Елизаветы вместе с матерью, принцессой Уэльской Кэтрин и старшим братом, девятилетним принцем Джорджем.

Во время похоронной церемонии единственная дочь принца Уильяма и его жены Кэтрин была одета в черный наряд, украшенный брилианнтовой брошью в виде подковы. Издание Page Six отмечает, что украшение является подарком Елизаветы II Шарлотте.

Принцессу Шарлотту, когда она заплакала, утешала ее мать, принцесса Уэльская Кэтрин.

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Видео: Entertainment Tonight / YouTube