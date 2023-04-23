Польша передала Украине уже около 1,5 тыс. тонн оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры – Кабмин

Всего было доставлено около 1,5 тыс. тонн оборудования. В частности, за последнюю неделю Украина получила 12 грузов весом 174 тонны.

Среди оборудования – генераторы, трансформаторы, изоляторы, железобетонные опоры, электрический кабель, системы аварийного питания, разъединители и другие материалы для ремонтных работ, сообщили в пресс-службе.

"Польша – не просто партнер, а один из самых больших друзей Украины, который с первых дней полномасштабной войны оказывал нам всестороннюю поддержку. Все виды материалов, переданные польскими партнерами, используются украинскими энергетиками для оперативного восстановления объектов, пострадавших от российских атак. Очень важна работа логистического хаба rescEU в Польше, который аккумулирует гуманитарную помощь из всей Европы и быстро передает ее в Украину. Мы благодарим Польшу за эту поддержку", – сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Контекст:

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

В конце февраля в Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.

7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал документ о возобновлении экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. 10 апреля прошел первый аукцион.