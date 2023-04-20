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Зеленский вручил мэру Парижа отличие "Город-спаситель" – за большую энергетическую поддержку Украины

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Зеленский вручил Идальго отличие, которое было учреждено менее года назад
Зеленский вручил Идальго отличие, которое было учреждено менее года назад
Фото: president.gov.ua

20 апреля в Киеве на международном саммите городов и регионов президент Украины Владимир Зеленский вручил мэру Парижа Анн Идальго украинский почетный знак отличия "Город-спаситель". Об этом проинформировал сайт главы государства.

"Я благодарен всем нашим партнерам. И для меня сегодня также будет честь передать такое отличие именно за большую энергетическую поддержку мэру Парижа Анн Идальго в знак благодарности за поддержку парижан Украины и украинцев. Очень благодарю вас, и Францию, и президента, и также всех парижан, которые поддерживают", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что Париж "этой зимой стал одним из лидеров энергетической поддержки Украины, который консолидированно собрал партнеров в такой "энергетический "Рамштайн".

"Эта встреча была в Париже, затем наши партнеры поставляли соответствующее оборудование, которое нам помогало – абсолютно всем людям, общинам – сохранить свет жизни", – объяснил Зеленский.

Его пресс-служба сообщила, что с мэром Парижа президент Украины встретился отдельно. Зеленский "поблагодарил Анн Идальго за поддержку десятков тысяч вынужденно переселенных украинцев", "за более чем 100 грузовиков гуманитарной помощи Украине", а также "отметил личную твердую позицию Анн Идальго в вопросе недопущения российских спортсменов к международным соревнованиям, прежде всего к Олимпийским играм в Париже в следующем году".

"Вы всегда можете рассчитывать на Париж. Слава Украине", – твитнула Идальго.

Специальное почетное звание "Город-спаситель" для городов – партнеров Украины Зеленский учредил 22 мая 2022 года. Его получили ряд польских городов, а также Прага и Вильнюс.

Контекст:

С августа 2022 года по март 2023 года Франция передала Украине 183 тонны энергетического оборудования, сообщало Министерство энергетики Украины. "Среди оборудования – генераторы разной мощности, автоматические выключатели, спецодежда, разъединители, осветительные приборы, химическая продукция, газовое оборудование, необходимое для проведения ремонтных работ", – уточняли в украинском ведомстве.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Франция, энергетика, помощь, Париж, Владимир Зеленский, президент, Анн Идальго, мэр
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