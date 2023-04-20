Зеленский вручил мэру Парижа отличие "Город-спаситель" – за большую энергетическую поддержку Украины

Зеленский вручил Идальго отличие, которое было учреждено менее года назад Фото: president.gov.ua

"Я благодарен всем нашим партнерам. И для меня сегодня также будет честь передать такое отличие именно за большую энергетическую поддержку мэру Парижа Анн Идальго в знак благодарности за поддержку парижан Украины и украинцев. Очень благодарю вас, и Францию, и президента, и также всех парижан, которые поддерживают", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что Париж "этой зимой стал одним из лидеров энергетической поддержки Украины, который консолидированно собрал партнеров в такой "энергетический "Рамштайн".

"Эта встреча была в Париже, затем наши партнеры поставляли соответствующее оборудование, которое нам помогало – абсолютно всем людям, общинам – сохранить свет жизни", – объяснил Зеленский.

Его пресс-служба сообщила, что с мэром Парижа президент Украины встретился отдельно. Зеленский "поблагодарил Анн Идальго за поддержку десятков тысяч вынужденно переселенных украинцев", "за более чем 100 грузовиков гуманитарной помощи Украине", а также "отметил личную твердую позицию Анн Идальго в вопросе недопущения российских спортсменов к международным соревнованиям, прежде всего к Олимпийским играм в Париже в следующем году".

"Вы всегда можете рассчитывать на Париж. Слава Украине", – твитнула Идальго.

Quel honneur de recevoir des mains de @ZelenskyyUa la médaille de la « Ville sauveur ». C'est le témoignage du soutien indéfectible de Paris à l’Ukraine, à son peuple.



Vous pourrez toujours compter sur Paris. Slava Ukraini ! * pic.twitter.com/3JhvSSCAT9 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 20, 2023

Специальное почетное звание "Город-спаситель" для городов – партнеров Украины Зеленский учредил 22 мая 2022 года. Его получили ряд польских городов, а также Прага и Вильнюс.