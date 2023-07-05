В июне энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет 277 тыс. семей

После каждой воздушной или артиллерийской атаки специалисты ДТЭК начинают ремонтировать электросети, как только получают разрешение от ВСУ и ГСЧС Фото: grids.dtek.com

Отмечается, что энергетики операторов систем распределения за июнь вернули свет 228 тыс. семей в Донецкой области и 42 тыс. семей в Днепропетровской – возле зоны активных боевых действий и временно оккупированных территорий.

Также энергетики вернули свет почти 5 тыс. семей Киева, 1,7 тыс. семей Киеввской области и 85 домохозяйствам Одесской, которые остались без электроснабжения в результате атак.

Отмечается, что после каждой воздушной или артиллерийской атаки специалисты ДТЭК максимально оперативно ремонтируют электросети, как только получают разрешение от ВСУ и ГСЧС.

"Наша задача – максимально, насколько возможно в условиях регулярных обстрелов, обеспечить жителей и критическую инфраструктуру светом", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

В мае энергетики ДТЭК вернули свет для почти 400 тыс. семей.